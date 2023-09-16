"أنشيلوتي" يتحدث عن مواجهة ريال سوسيداد.. ويكشف تطورات إصابة فينيسيوس

تحدث المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن مباراة الفريق المقبلة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني "الليجا".

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2021-2022. ومن المقرر أن تنطلق المباراة غداً الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أنشيلوتي يتحدث عن مدى جاهزية لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة ريال سوسيداد

وتحدث أنشيلوتي عن مدى جاهزية لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة ريال سوسيداد، قائلاً: "لقد استعدنا خدمات اللاعبين الدوليين وهم بحالة جيدة، ولديهم رغبة وحماس لمواصلة الانتصارات في الدوري الإسباني".

وأضاف: "لقد لعبوا بشكل جيد مع منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي، ونأمل في تألقهم أيضًا محليًا والاستمرار في تسجيل الأهداف".

وبخصوص جود بيلينغهام، قال أنشيلوتي: "إنه يُشكّل خطورة كبيرة في الهجوم، ويمتلك بنية بدنية هامة، وتُقَيَّم قدراته من خلال ما يفعله على أرض الملعب". وأضاف: "نشاهد جميعًا مدى تألقه منذ بداية الموسم، إنه في حالة جيدة، لكن بالنسبة لي لست متفاجئًا بما يقدمه".

وواصل: "نرى جميعًا مدى تألقه منذ بداية الموسم، إنه في حالة جيدة، لكن بالنسبة لي لست متفاجئًا بما يقدمه".

وعن إصابة فينيسيوس، أجاب أنشيلوتي: "إنه يتعافى الآن، لا أعرف موعد عودته إلى الملاعب، ولا نريد المخاطرة بإشراكه مبكرًا".

وأكمل: "قد يشارك فينيسيوس في التدريبات الجماعية في الأسبوع المقبل، وفي حال نجاح ذلك فإنه سيكون إنجازًا كبيرًا؛ نظرًا لأن إصابته قوية، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لفترة أطول".

وتطرّق أنشيلوتي بالحديث عن لاعبه لوكا مودريتش، قائلًا: "إنه لاعب رائع، وله دور قيادي كبير ويصنع الفارق في المباريات، والجميع يعلم قدراته جيدًا".

واختتم كارلو أنشيلوتي تصريحاته، مُشددًا: "ريال سوسيداد خِصم عنيد وقوي للغاية، لذلك نأمل في تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاثة".

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة العلامة الكاملة، بعد خوضه أربع جولات من المسابقة في الموسم الجاري.