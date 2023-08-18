أنشيلوتى: السعودية لها الحق فى تطوير دوريها.. ولن نعوض ميليتاو

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن مباراة فريقه لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتُقام المباراة غدًا السبت، على ملعب فريق ألميريا، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لقد رأيناهم (ألميريا) يلعبون ضد رايو، إنهم فريق منظم جيدًا، ولا يستحقون أن يخسروا، ستكون مباراة مسلية، لأنهم يريدون اللعب، فهم لا يحبسون أنفسهم في الخلف، يجب أن نكرر مباراة بيلباو".

وكان ريال مدريد استهل مشواره في الليجا بالفوز على أتلتيك بيلباو بثنائية نظيفة.

وعن حراسة المرمى في فريقه بعد التعاقد مع كيبا، قال: "كيبا يتكيف بشكل جيد للغاية، أظهر الكثير من الشخصية والجودة، لكن غدًا نواصل مع لونين كحارس أساسي ثم سنرى".

وأوضح: "لا أعرف ما إذا سنداور بين الثنائي، لأن الحقيقة هي أن كيبا لديه بالفعل مستوى عالٍ جدًا، لديه خبرة كبيرة على المستوى الدولي ويفتقر لونين إلى هذا، لن نقوم بالعديد من المداورات".

وعن تعويض إيدير ميليتاو الذي أصيب في الرباط الصليبي، قال: "نتمتع بتغطية جيدة في ذلك المركز، لدينا الكثير من اللاعبين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة. لدينا مارفيل وسنستخدم نظام الشباب".

وعن عدم مشاركة إدواردو كامافينجا في تدريبات اليوم، قال: "كان لديه حمل عضلي زائد أمس، لم نخاطر به اليوم، إنه في القائمة وإذا اختفى الحمل الزائد فسوف يلعب".

وعن الميركاتو الحالي، قال: "السعودية تضع أموالًا طائلة لتطوير دوريها، لديهم الحق في القيام بذلك ضمن القواعد الحالية للعب المالي النظيف".

وعن الجدول المزدحم للفريق، قال: "كيف لا يمكنني أن أتفق مع ما قاله جوارديولا. يحاولون تحسين جودة العرض من خلال زيادة الكمية. ولتحسين الكمية عليك إزالة الكمية، لا يرسم اللاعبون والمدربون أي شيء. يريدون فعل ذلك لوضع المزيد من الأموال لكسب المزيد من الأموال، هذه هي المشكلة، الأكثر تضررًا هم اللاعبون، الذين يعانون من إصابات أكثر ولا يمكنهم المساهمة بكل ما لديهم، لا أعرف متى سيتغير هذا".

وعن عدم تواجده وفينيسيوس جونيور في قوائم الأفضل من الاتحاد الأووربي لكرة القدم، قال: "لا شيء يفاجئني في كرة القدم، فينيسيوس متحمس، لا يهمني الأمر كثيرًا ولا أعتقد أن فينيسيوس كذلك أيضًا، أعتقد أنه كان اللاعب الذي أحدث الفارق، إنه أخد أفضل اللاعبين في العالم إن لم يكن أفضلهم بالنسبة لي".