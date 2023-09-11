"الننى" على رأس قائمة أرسنال المشاركة فى دورى أبطال أوروبا

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الإنجليزي عن قائمة فريقه التي تخوض منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وضمت القائمة 25 لاعبًا على رأسهم نجمنا المصري محمد النني الذي عاد لتدريبات الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي.

وخرج من القائمة المدافع الجديد للجانرز تيمبر بعدما تعرض للرباط الصليبي في بداية الموسم.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل - ديفيد رايا - جيمس هيلسون.

خط الدفاع: سيدريك - لينو سوزا - تاكيهيرو تومياسو - أوليكساندر زينتشينكو - بن وايت - جابرييل - يعقوب كيفيور - ويليام ساليبا.

خط الوسط: محمد النني - جورجينيو - توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافرتز - فابيو فييرا - سميث روو.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد - بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - ريس نيلسون - إيدي نكيتياه - جابرييل خيسوس.

We have submitted our 25-man List A squad for our upcoming UEFA @ChampionsLeague group stage matches 👇 — Arsenal (@Arsenal) September 11, 2023

النني يجدد عقده مع أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، عن تمديد عقده مع الفريق.

ونشر أرسنال بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله توقيع "النني" على عقد يربطه مع النادي اللندني حتى 2024.

وانضم النني لصفوف نادي أرسنال قادمًا من نادي بازل السويسري، خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2016.

وقال النني في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد للغاية، أحب هذا النادي والجماهير جدًا وسأقدم كل شيء لمساعدة النادي بالشكل الأمثل في كل يوم أنا موجود هنا".

وأضاف: "تمثيلي لهذا النادي الرائع منذ 2016 أمر يدعو للفخر، الروح والتعاون الموجود في الفريق حاليًا أمر إيجابي، وأنا سعيد لتمديد عقدي".

محمد النني بدأ مسيرته ضمن صفوف ناشئي الأهلي، وانتقل منه إلى المقاولون العرب في صيف 2008، ثم صعد للفريق الأول في صيف 2010، قبل الرحيل لنادي بازل السويسري على سبيل الإعارة في يناير 2013، ثم عاد للنادي في صيف العام نفسه قبل إتمام الانتقال بشكل نهائي للنادي السويسري.