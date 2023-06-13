الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد النني يزور ناشئي الأهلي بعد التتويج بإفريقيا

النني
النني

زار محمد النني لاعب النادي الأهلي السابق وأرسنال الإنجليزي الحالي، ناديه السابق اليوم الثلاثاء.

وجاءت زيارة النني لقطاع الناشئين في النادي الأهلي الذي يقود خالد بيبو، وذلك على بعد أيام من تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا.

وكان النني عاد لمران أرسنال الشهر الماضي بعد أن أبعدته الإصابة لمدة 5 أشهر.

وغاب النني لقاءات أرسنال حتى نهاية الموسم؛ بسبب الإصابة التي عاني منها في منتصف الموسم.

وخضع محمد النني لعملية جراحية إثر إصابته في الركبة، التي بعدته عن أرسنال حتى نهاية الموسم.

وبدأ محمد النني مسيرته ضمن صفوف ناشئي الأهلي، وانتقل منه إلى المقاولون في صيف 2008، ثم صعد للفريق الأول في صيف 2010، قبل الرحيل لنادي بازل السويسري على سبيل الإعارة في يناير 2013، ثم عاد للنادي في صيف العام نفسه قبل إتمام الانتقال بشكل نهائي للنادي السويسري.

وانتقل النني إلى أرسنال في يناير 2016، قادمًا من بازل السويسري، ولعب موسمين ونصف مع الفريق قبل الرحيل لبشكتاش التركي على سبيل الإعارة في صيف 2019، والعودة لأرسنال في صيف 2020.

النني محمد الننى ارسنال الاهلى النادي الأهلي

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