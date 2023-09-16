يبحث الملايين من عشاق رياضة كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم السبت 16-9-2023 والقنوات الناقلة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي رغبة في مشاهدة البطولات المحلية والدولية المقامة حاليا ويتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم في مختلف دول العالم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 16-9-2023 والقنوات الناقلة

نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 16-9-2023 والقنوات الناقلة المقامة حاليا ويتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم في العالم والتي يمكن مشاهدتها من خلال شاشة مجموعة قنوات Bein sports وهى كما يلي:-

جدول مواعيد مباريات الدوري الانجليزي 2023

موعد مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نادي برايتون في تمام الساعة الخامسة عصرا.

موعد مباراة نادي نيوكاسل ضد نادي برينتفورد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

موعد مباراة نادي فورست ضد نادي بيرنلي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا.

موعد مباراة نادي فولهام ضد نادي لوتون تاون في تمام الساعة الخامسة عصرا.

موعد مباراة نادي توتنهام ضد نادي يونايتد في تمام الساعة الخامسة عصرا.

موعد مباراة نادي وست هام ضد نادي مانشستر سيتي في تمام الساعة الخامسة عصرا.

موعد مباراة نادي أستون فيلا ضد نادي كريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة عصرا.

موعد مباراة نادي بورنموث ضد نادي تشيلسي في تمام الساعة الرابعة عصرا.

موعد مباراة نادي إيفرتون ضد نادي آرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف عصرا.

جدول مباريات الدوري الاسباني

موعد مباراة نادي غرناطة ضد نادي جيرونا في تمام الساعة العاشرة مساءا.

موعد مباراة نادي ريال مدريد ضد نادي ريال سوسيداد في تمام الساعة التاسعة مساءا.

موعد مباراة نادي إشبيلية ضد نادي لاس بالماس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

موعد مباراة نادي فياريال ضد نادي ألميريا في تمام الساعة الخامسة والربع عصرا.

موعد مباراة نادي خيتافي ضد نادي أوساسونا في تمام الساعة الثالثة عصرا.

موعد مباراة نادي برشلونة ضد نادي ريال بيتيس في تمام الساعة العاشرة مساءا.

موعد مباراة نادي سيلتا فيجو ضد نادي ريال مايوركا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

موعد مباراة نادي فالنسيا ضد نادي أتليتكو مدريد في تمام الساعة الخامسة والربع عصرا.

موعد مباراة نادي أتلتيك بيلباو ضد نادي قاديش في تمام الساعة الثالثة عصرا.

جداول مباريات الدوري الايطالي

موعد مباراة نادي يوفنتوس ضد نادي لاتسيو في تمام الساعة الرابعة عصرا.

موعد مباراة نادي إنتر ميلان ضد نادي ميلان في تمام الساعة السابعة مساءا.

موعد مباراة نادي جنوى ضد نادي ميلان في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا.