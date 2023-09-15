الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على الموعد الجديد لمباراة الأهلى والزمالك فى الدورى

الأهلي - الزمالك
الأهلي - الزمالك

كشفت رابطة الأندية المحترفة، اليوم، عن مواعيد مباريات الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم “دوري النيل” موسم 2023/ 2024.

وينطلق الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري، يوم الإثنين 18 سبتمبر، على أن تُختتم منافسات البطولة يوم 30 يوليو 2024.

وينتهي الدور الأول لبطولة الدوري المصري، يوم 4 أبريل، حيث ستتوقف البطولة لما يزيد على الشهر، لارتباط منتخب مصر بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية مطلع العام المقبل.

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تعرف على مواعيد مباريات الزمالك في الدور الأول للدوري الممتاز

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وأعلنت رابطة الأندية، عن تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في بطولة الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة العاشرة للبطولة.

وكان مقررًا أن تُقام المباراة في أواخر ديسمبر، لكن لارتباط النادي الأهلي بالمشاركة في كأس العالم للأندية في السعودية، تم تأجيل المباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

أما عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، فتقرر أن تُقام المباراة يوم الخميس 15 فبراير 2024 على استاد القاهرة الدولي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

رابطة الأندية المحترفة الدوري الدورى المصرى الاهلى الزمالك

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