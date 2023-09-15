مواعيد مباريات الأهلي في الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري

كشفت رابطة الأندية المحترفة مواعيد مباريات الدور الأول الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز “دوري النيل”.

وينطلق الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري يوم الاثنين 18 سبتمبر على أن تنتهي المسابقة يوم 30 يوليو 2024.

وينتهي الدور الأول لبطولة الدوري المصري يوم 4 أبريل 2024، بحسب ما أعلنت رابطة الأندية، حيث يتخلل الدور الأول، ارتباط المنتخب المصري بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق مطلع العام المقبل.

مواعيد مباريات الأهلي في الدوري

ونستعرض تباعًا جدول مواعيد مباريات النادي الأهلي في الدور الأول لبطولة الدوري المصري

الجولة الأولى : الأهلي ضد المصري - الثلاثاء 19 سبتمبر - ستاد برج العرب - الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة

الجولة الثانية : سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي - الأربعاء 27 سبتمبر - ستاد المقاولون العرب - الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة "تؤجل المباراة في حال إقامة إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وسان جورج يوم 29 سبتمبر"

الجولة الثالثة : الأهلي ضد الإسماعيلي - الأحد 8 أكتوبر - ستاد برج العرب - الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة

الجولة الرابعة : الجونة ضد الأهلي - مؤجلة لارتباط الأهلي بمواجهة سيمبا التنزاني في كأس السوبر الإفريقي

الجولة الخامسة: الأهلي ضد بلدية المحلة - الأحد 29 أكتوبر - ستاد القاهرة - الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة " تؤجل المباراة في حال وصول الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي "

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الجولة السادسة: المقاولون العرب ضد الأهلي - السبت 4 نوفمبر - ستاد المقاولون - الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة " تؤجل المباراة في حال وصول الأهلي لنهائي الدوري الإفريقي "

الجولة السابعة: الأهلي ضد سموحة - أحد يومي 28 أو 29 نوفمبر - ستاد القاهرة

الجولة الثامنة : زد ضد الأهلي - أحد يومي 5 أو 6 ديسمبر - ستاد القاهرة

الجولة التاسعة: الأهلي ضد الاتحاد - مؤجلة لارتباط الأهلي بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

الجولة العاشرة: الزمالك ضد الأهلي - مؤجلة لارتباط الأهلي بالمشاركة في كأس العالم للأندية - تُلعب يوم الخميس 15 فبراير - الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة

الجولة الحادية عشر : فاركو ضد الأهلي - الثلاثاء 2 يناير - ستاد برج العرب - الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة

الجولة الثانية عشر: الأهلي ضد الداخلية - مؤجلة

الجولة الثالثة عشر : طلائع الجيش ضد الأهلي - الثلاثاء 19 فبراير - ستاد الكلية الحربية - الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة

الجولة الرابعة عشر: الأهلي ضد بيراميدز - أحد يومي 27 أو 28 فبراير - ستاد القاهرة

الجولة الخامسة عشر: البنك الأهلي ضد الأهلي - السبت 9 مارس - ستاد القاهرة - الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة

الجولة السادسة عشر: الأهلي ضد إنبي - الأحد 17 مارس - ستاد القاهرة - الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة

الجولة السابعة عشر: مودرن فيوتشر ضد الأهلي - أحد يومي 3 أو 4 أبريل - ستاد القاهرة