يهتم محبي كرة القدم بمتابعة مباريات الساحرة المستديرة سواء في المباريات المحلية او الدولية، وجدول مباريات اليوم الجمعة، يزخم بالكثير من المباريات الهامة سواء محليًا أو عالميًا، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-9-2023 والقنوات الناقلة.

مباراة الأهلى والاتحاد الجزائري

يلتقي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الجمعة، في مباراة السوبر الأفريقي، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، السعودية، وتنطلق المباراة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

ستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 HD، الحاصلة على حقوق البث، ويسعى الأهلي للتتويج باللقب الأفريقي، بعد خوض معسكر خارجي في النمسا، أشاد به لاعبو الفريق الأول.

ويتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول

خط الوسط: إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أليو ديانج

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود كهربا - حسين الشحات

ويعد النادي الأهلي هو أكثر الأندية تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي، حيث حققه 8 مرات، وخسره مرتين فقط، وجاء الزمالك ثانيًا بـ 4 ألقاب، ومازيمبي ثالثًا بـ 3 ألقاب، ثم النجم الساحلي والرجاء وإنيمبا بلقبين لكل منهم.

مباريات اليوم الجمعة

رايو فاليكانو يواجه ديبورتيفو ألافيس ـ 10 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports ضمن مباريات الدوري الإسباني

بايرن ميونخ يواجه بايرن ليفركوزن ـ 9:30 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports ضمن مباريات الدوري الألماني

باريس سان جيرمان يواجه نيس ـ 10 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports ضمن مباريات الدوري الفرنسي

مباريات الدوري السعودي للمحترفين

الفيحاء يواجه الشباب ـ 6 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ ssc sports

الهلال يواجه الرياض ـ 9 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ ssc sports

الخليج يواجه الفتح ـ 9 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ ssc sports