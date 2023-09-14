فاركو يضم نجما جديدا من الأهلى لمدة 4 سنوات

انتقل محمد فخري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفريق فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، أن فاركو توصل لاتفاق مع إدارة الأهلي للتعاقد من محمد فخري نهائيًا بعقد ممتد لـ4 سنوات مقبلة.

وأفاد مصدر داخل الأهلي أن النادي وضع بندًا في عقد اللاعب يتيح عودة اللاعب مرة أخرى مقابل قيمة مالية معينة.

بلغت قيمة انتقال فخري لفاركو 4 ملايين جنيه وعقد مسئولو الناديين جلسة، أمس، شهدت توقيع فخري على جميع العقود وتوثيق عقد اللاعب صباح اليوم في اتحاد الكرة.

كما أشار المصدر إلى أن رأفت خليل انتقل لصفوف فريق زد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز لمدة موسمين مع وجود بند لاستعادتها مقابل 7 ملايين جنيه، وهو نفس موقف زياد طارق الذي انضم لفريق إنبي.

السوبر الإفريقى|محمد الشناوى: جاهزون لمواجهة اتحاد العاصمة

وأكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جاهزية الفريق لخوض مباراة السوبر الذي يمثل بطولة مهمة للغاية.

وأوضح "الشناوي" أن الفريق بدأ الاستعداد منذ معسكر النمسا، وأن المباراة سوف تكون أمام خصم له كل الاحترام، وأن اللاعبين لديهم جاهزية كبيرة بعد فترة الإعداد التي سبقت انطلاق الموسم.

وقال: "سعداء باللعب في المملكة العربية السعودية ووسط جمهورنا هنا، والأهلي ناد كبير بجمهوره في كل مكان وننتظر دعم جماهيرنا غدًا، والمباراة صعبة ونسعى لتحقيق الفوز وأن يكون التوفيق حليفًا لنا في التتويج بالكأس". وأضاف: "تعودنا أن نسعى للفوز باللقب، وما يزيد من صعوبة المهمة أنها بطولة من مباراة واحدة، ونسعى إلى الفوز بها ومواصلة مسيرة البطولات"، لافتًا إلى أن الفريق لديه دوافع كبيرة للغاية في المباراة، وأن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين لتقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء.