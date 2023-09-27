تردد قناة “أون تايم سبورت 2” على نايل سات.. يبحث الكثير من عشاق الرياضة عن التردد الجديد لمجموعة قنوات اون تايم سبورت الرياضية، إذ تعد المتخصص الأول في نقل جميع فعاليات الألعاب الرياضية داخل مصر والوطن العربي.

تردد قناة اون تايم سبورت 2 على نايل سات

تردد أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12303

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500.

نوع الجودة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على نايل سات.. كيفية ضبط التردد

قم بفتح القائمة من خلال ريموت التحكم

قم بالضغط على كلمه تركيب الموجودة بالقائمة

قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالتثبيت اليدوى

ثم قم بوضع بيانات القناه مثل التردد والترميز ومعامل تصحيح الخطأ

قد بالضغط على كلمة بحث بعد التأكد من سلامة البيانات

قم بالضغط على كلمة حفظ لحفظ كافة الخطوات السابقة

عند البحث عن القناه فى قائمه القنوات ستجدها فى آخر القائمة

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على نايل سات.. أهم الأحداث الرياضية الحصرية:

الدورى المصرى الممتاز

كأس مصر

كأس السوبر المصرى

كأس الرابطة

بطولة دورى أبطال أوروبا

كاس العالم للأولمبياد

بطوله دورى المحترفين لكرة اليد



تردد قناة أون تايم سبورت 2 على نايل سات.. مميزات القناة:



1. تغطية واسعة للرياضات المختلفة: قناة أون تايم سبورت ليست مقتصرة على كرة القدم فقط، بل تقدم تغطية شاملة لمجموعة متنوعة من الرياضات بما في ذلك كرة السلة وكرة اليد والألعاب الأخرى. هذا يسمح للمشاهدين بمتابعة مباريات وأحداث متنوعة.

2. الحقوق الحصرية: تعتبر اون تايم سبورت الموزع الحصري للعديد من البطولات والمسابقات الرياضية في مصر، بما في ذلك الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصري. هذا يجعلها المصدر الرئيسي لمتابعة هذه الأحداث الرياضية المهمة.

3. تحليلات محترفة: قناة اون تايم سبورت تقدم برامج تحليلية محترفة قبل وبعد المباريات، يشارك فيها خبراء ومحترفون سابقون في عالم الرياضة المصرية.

4. برامج رياضية مميزة: قناة اون تايم سبورت تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية المميزة تقدم تحليلات عميقة ومناقشات حية حول مختلف القضايا الرياضية.

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