الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر

الأهلي وإنبي
الأهلي وإنبي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مختلف محافظات مصر عن تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات 2023  لمشاهدة مباراة الأهلي وإنبي فى بطولة كأس مصر، والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر.

موعد مباراة الأهلي وإنبي اليوم فى كأس مصر

يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء مباراة هامة بين الأهلى وإنبى في نصف نهائي كأس مصر وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب السويسري كولر في مباراة إنبي، على التشكيل التالي:

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي فى كأس مصر

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.
  • خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.
  • خط الهجوم: رضا سليم - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

ومن المتوقع أن يدخل إنبي المباراة بتشكيل مكون من:-

 تشكيل إنبي المتوقع أمام الأهلي

  • حارس المرمى: عبد العزيز البلعوطي.
  • خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد حامد.
  • خط الوسط: أحمد يوسف - مصطفى شكشك - مودي ناصر - مصطفى دويدار - أحمد نادر - حمد حمدي.
  • خط الهجوم: أحمد أمين أوفا «رفيق كابو».

تعديل موعد مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي بنصف نهائى كأس مصر 2022/2023

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي فى كأس مصر 2023

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

  • التردد: 11681
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

  • التردد: 12303
  • الاستقطاب أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
هايم أون تايم سبورت الاهلى الأهلى وإنبى كاس مصر

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