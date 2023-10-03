تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي بنصف نهائى كأس مصر 2022/2023

لا يزال البحث عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي، ضمن منافسات بطولة كأس مصر (نسخة 2022/2023) الماضية، هو الشغل الشاغل، لكل متابعة جوجل بصفة عامة و الأهلاوية بصفة خاصة.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، على تشكيل الأهلي المتوقع أمام فريق إنبي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد إنبي بنصف نهائى كأس مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وعلى معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية، وإمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم وبيرسى تاو، أنتوني موديست.

ويلتقي الفائز من مواجهة الغد بين المارد الأحمر وزعيم الكرة البترولية، مع الفائز من طرف المواجهة الأخرى، والتي تجمع بين الزمالك وبيراميدز، في المباراة النهائية للمسابقة، والمقرر له خلال شهر مارس من العام المقبل 2024.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي بكأس مصر

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره إنبي، مساء غدًا الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر عن الموسم الماضي (نسخة 2022/2023).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر

تنقل مباراة الأهلي وإنبي، في نصف نهائي كأس مصر (نسخة الموسم الماضي 2022/2023)، عبر أحدى قناتين أون تايم سبورت المختلفة الناقل الرسمي والحصري لكافة منافسات المسابقات المحلية سواء الدوري أو كأس مصر أو كأس رابطة الأندية المحترفة، سواء عبر القناة 1 أو 2.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد توج بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، وذلك على حساب فريق بيراميدز، خلال شهر أبريل الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، بريمونتادا قاتلة بنتيجة 2/1.

ويمتلك النادي الأهلي، الرقم القياسي، في عدد مرات التتويج بلقب كأس مصر، برصيد 38 لقبا، يليه غريمه التقليدي الزمالك في المرتبة الثانية محققا 28 لقبا، كان آخرهم على حساب الأهلي في يوليو 2022.