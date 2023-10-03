التفاصيل الكاملة لإصابات لاعبي الأهلي

حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للاطمئنان على حالة المصابين قبل مواجهتي إنبي والإسماعيلي سواء في الكأس أو الدوري أو الاستعداد للمشاركة الأولى في نسخة الدوري الإفريقي.

وكشف مصدر مسؤول أن رئيس الجهاز الطبي أكد للمدير الفني للأهلي جاهزية الثلاثي محمد عبدالمنعم وأنتوني موديست ورضا سليم لمواجهة إنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر، التي تقام غدًا الأربعاء على استاد القاهرة.

وقال طبيب الأهلي في تقريره إن محمد عبدالمنعم تعرض لكدمة قوية غادر على أثرها مواجهة سان جورج فى إياب دور الــ32 لدورى أبطال إفريقيا وخاض برنامجاً تأهيلياً وحصل على راحة سلبية أمس وسيكون لائقاً لمواجهة إنبي.

وأضاف أن المغربي رضا سليم عانى من كدمة في الركبة لكنه سليم تماماً، فيما أنهى أنتوني موديست برنامجه التأهيلي والبدني وسيكون لائقاً وجاهزاً لقيادة الهجوم أمام إنبي في نصف نهائي كأس مصر.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن كريم نيدفيد وخالد عبدالفتاح يمكنهما المشاركة في المباريات عقب مواجهة إنبي، بينما يحتاج عمرو السولية ومحمود متولي إلى عشرة أيام قبل المشاركة في التدريبات الجماعية وصلاح محسن إلى أسبوع.

وشدد الجهاز الطبى للأهلي على أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني يواجه اندفاع أكرم توفيق العائد من إصابة بقطع في الرباط الصليبي بهدوء شديد ويرفض تواجده في المباريات حتى يكون جاهزاً بنسبة 100% في المباريات.

كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته مساء أمس الإثنين على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة إنبي المقرر لها مساء غدًا الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس مصر.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن الأمور الفنية لمباراة نصف نهائي كأس مصر.‏

وخاض الفريق فقرة داخل الجيم ثم واصل تدريباته البدنية على ملعب التتش التي حرص ‏خلالها الجهاز الفني على تنفيذ اللاعبين كافة النواحي الخططية الخاصة بمباراة إنبي.‏

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات قوية ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة مع الفريق في الجزء الخاص ‏بتدريبات الكرة.‏

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته بعد الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة ‏سانت جورج، التي أقيمت الجمعة الماضي على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 ‏بدوري أبطال إفريقيا.‏