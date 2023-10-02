الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام انبى فى كأس مصر وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الاهلى المتوقع
تشكيل الاهلى المتوقع امام انبى

تشكيل الاهلى المتوقع أمام انبى فى كأس مصر وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير الأهلى، والتى تمنى النفس بفوز فريقها والصعود للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر عن الموسم الماضى.

وحقق الاهلى الفوز ببطولة كأس مصر فى النسخة الأخيرة، على حساب بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلى وانبى فى كأس مصر والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادى الاهلى نظيره انبي في مباراة نصف نهائي ببطولة كأس مصر عن الموسم الماضي، في تمام السابعة من مساء بعد غدًا الاربعاء 4ـ10ـ2023 على ستاد القاهرة الدولى، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة عبر قناة اون تايم سبورتس اتش 1، ويقام على هامش المباراة استديو تحليلي يضم كوكبة من ألمع نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

ويصعد الفائز من مباراة الاهلى وانبى لمواجهة الفائز من مباراة الأهلى وبيراميدز والمقرر لها نوفمبر القادم فى المباراة النهائية المقرر إقامتها فى مارس 2024.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبى فى نصف نهائى كأس مصر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على إجراء عدة تغييرات على تشكيل الأهلى الأخير الذى خاض مباراة سان جورج فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والدفع بالعناصر الاساسية لضمان تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبى فى كأس مصر

محمد الشناوى فى حراسة المرمى 

محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعة وعلى معلول فى الدفاع

أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور فى وسط الملعب

رضا سليم وبيرسى تاو أنتوني موديست فى الهجوم.

وتشهد صفوف الاهلى واستمرار غياب كريم نيدفيد وعمرو السولية ومحمود متولى لعدم اكتمال الجاهزية الفنية بعد عودتهم من الإصابة، التى أبعدته عن مباريات الفريق منذ انطلاق الموسم الجارى.

فيما يحسم مارسيل كولر مصير تواجد الثنائى خالد عبدالفتاح وأكرم توفيق فى قائمة الفريق غدًا الثلاثاء بعد اكتمال جاهزيتهما للمباراة، عقب تعافي كلا منهم من الإصابة.

موعد قرعة دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا

يجرى الاتحاد الافريقى لكرة القدم «كاف» قرعة دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى يشارك بها الأهلى، الذى صعد لدور المجموعات بعد إقصاء سان جورج الاثيوبى من دور الـ32 للبطولة.

تشكيل الاهلى المتوقع أمام انبى فى كأس مصر تشكيل الاهلى المتوقع أمام انبى موعد قرعة دور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا موعد مباراة الأهلي وإنبي كاس مصر القنوات الناقلة

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