"كولر" مصدوم من لاعبي الأهلي الدوليين قبل مواجهة سيمبا التنزاني

قال مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، خلال المحاضرة التي ألقاها على لاعبيه استعدادًا لمواجهة إنبي، إن المنافسات ستكون في أقصى درجات الصعوبة خلال الفترة المقبلة، حيث سيواجه الفريق بعد غدٍ الأربعاء نظيره إنبي في نصف نهائي النسخة الماضية من كأس مصر، ثم الإسماعيلي الأحد المقبل في الدوري، قبل أن يغادر اللاعبون الدوليون إلى منتخبات بلادهم، ثم العودة لانطلاق منافسات النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وأبدى المدرب السويسري انزعاجه الشديد وغضبه من غياب عدد من اللاعبين عن التدريبات استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، حيث لن يصلوا قبل تلك المواجهة إلا بـ 24 ساعة فقط.

وقال إنه لا يود التعقيب على أمور بعينها، لكن كيف يمكن للاعب مثل علي معلول، الذي سيكون مع منتخب بلاده تونس لمواجهة اليابان في طوكيو مساء يوم 17 أكتوبر، أن يطير فجر يوم 18 إلى تنزانيا عبر العديد من الترانزيت، ليصل بعد ظهر يوم 19 أكتوبر قبل المباراة الأولى مع سيمبا المقررة في 20 سبتمبر؟ والأمر نفسه بالنسبة لأليو ديانج وبيرسي تاو مع منتخبات بلادهم.

كولر يطمئن على جاهزية البدلاء خلال ودية شباب النادي

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول علي إقامة مباراة ودية بين مجموعة اللاعبين المستبعدين من مواجهة سان جورج الإثيوبي مع عدد من لاعبي قطاع الناشئين بعد علي ملعب مختار التتش.

بينما خاضت المجموعة الأساسية مرانا خفيفا في الجيم ومنح كولر لاعبي الفريق الأول راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل أن يعودوا للتدريبات اليوم غدا والذي يختار كولر القائمة التي سيدخل بها معسكرا مغلقا لمواجهة انبي المقرر لها الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وكشف مصدر مسئول أن كولر عقد جلسة مع لاعبي قبل بدء المران بإستاد مختار التتش بدأ المحاضرة بالتهنئة بالفوز علي سان جورج الإثيوبي والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشدد كولر مع لاعبي الأهلي على ضرورة غلق ملف الفوز علي بطل إثيوبيا ودوري أبطال إفريقيا والتركيز في المرحلة المقبلة.