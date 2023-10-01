منافس الأهلي.. سيمبا التنزاني يبلغ دور المجموعات لدوري الأبطال

بلغ فريق سيمبا التنزاني، دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2023-2024)، عقب تعادله مع ضيفه باور ديناموز الزامبي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ستاد (بنجامين ماكابا) بدار السلام، ضمن إياب دور الـ 32 للبطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بزامبيا، قد انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، ليتأهل سيمبا التنزاني، إلى مرحلة المجموعات، مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

افتتح أندي بويلي، التسجيل لباور ديناموز، في الدقيقة 17، قبل أن يهدي كوندواني شيبوني، لاعب الفريق الزامبي، هدف التعادل لسيمبا، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وإلى جانب سيمبا التنزاني، فقد حجز 11 ناديًا أماكنهم في دور المجموعات لدوري الأبطال، وهم الأهلي، بيراميدز، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بيترو أتلتيكو الأنجولي، مازيمبي الكونغولي، يانج أفريكانز التنزاني، النجم الساحلي التونسي، جوانينج جالاكسي، ميدياما الغاني.

ومن المقرر أن يلتقي سيمبا مع الأهلي، في الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، والتي ستنطلق الشهر الجاري.

وسيحل الأهلي، ضيفًا على سيمبا، في يوم العشرين من أكتوبر، على ملعب (بنجامين ماكابا) بدار السلام، في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي، قبل أن يحتضن ممثل الكرة المصرية، مواجهة الإياب، المقرر لها يوم الرابع والعشرين من نفس الشهر.