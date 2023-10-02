50 ألف جنيه لكل لاعب فى الأهلى بعد الفوز على سان جورج بدورى أبطال إفريقيا

قرر الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه بالضرائب، للاعبي الفريق المشاركين مواجهة سان جورج الإثيوبي، في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر عن أن خالد بيبو أشار خلال الجلسة التي عقدها مع اللاعبين إلى أن تلك المكافأة هي ما تنص عليه اللائحة عقب تخطي الأدوار الأولية في دوري أبطال إفريقيا، وجزء منها مكافأة إجادة على الروح القتالية التي ظهر عليها البعض خلال مواجهتي سان جورج الإثيوبي.

وأضاف المصدر أن مدير الكرة وعد اللاعبين بمضاعفة المكافأة المالية حالة استمرار الانتصارات المتتالية في كل البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الفترة المقبلة.

كولر يطالب اللاعبين بغلق الملف الإفريقي

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استأنف تدريباته دون راحة، وذلك بعد مواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوزه برباعية نظيفة علي استاد القاهرة الدولي.

حرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة للاعبين بالفيديو قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض التفاصيل الفنية المتعلقة باللقاء الإفريقي.

وكشف مصدر عن أن كولر عقد جلسة مع لاعبي قبل بدء المران باستاد مختار التتش بدأ المحاضرة بالتهنئة بالفوز علي سان جورج الإثيوبي والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشدد كولر مع لاعبي الأهلي على ضرورة غلق ملف الفوز علي بطل إثيوبيا ودوري أبطال إفريقيا والتركيز في المرحلة المقبلة.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء سانت جورج الإثيوبي مرانًا استشفائيًّا وتدريبًا خفيفًا للتخلص من الإجهاد.

وأدى باقي اللاعبين جانبًا من التدريبات البدنية والفنية ضمن فقرات المران، قبل أن يختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

وكان الفريق الأول بنادي الأهلي قد حقق الفوز برباعية نظيفة على فريق سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.