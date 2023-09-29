دوري أبطال إفريقيا| بيبو: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على سانت جورج

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفوز على سانت جورج الإثيوبي مهم في مشوار المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، وإن الفريق حقق مكاسب عديدة من خلال النتيجة والأداء وتحقيق أهداف الجهاز الفني.

وأوضح أن الجهاز الفني استغل المباراة في تنفيذ جوانب خططية جديدة في ظل امتلاك قائمة مميزة من اللاعبين، وهو ما أسهم في تقديم عرض مميز والفوز بعدد وافر من الأهداف وإسعاد الجماهير.

وأشار إلى أن كل لاعب في الأهلي يملك مقومات مميزة، وأن الفريق هدفه المنافسة على كل البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الجاري.

وشدد بيبو على أن جمهور الأهلي لا يتشبع من الانتصارات، وهي نفس فلسفة الفريق، وأن الفترة القادمة سوف تشهد استمرار العمل بكل جدية وتركيز لتحقيق هذا الهدف.

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الأهلي يتأهل إلى دور المجموعات

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على سانت جورج الإثيوبي برباعية نظيفة في إياب دور الـ32.

وتمكن الأهلي من الفوز على الفريق الإثيوبي بنتيجة 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

قدم الأهلي عرضًا قويًّا ومبهرًا، مسيطرًا تمامًا على منافسه بأنياب هجومية مؤثرة أثمرت عن زيارة شباك سانت جورج أربع مرات، حيث افتتح محمد مجدي أفشة التسجيل في الدقيقة 10، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، ثم أضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثالث في الدقيقة 39، ثم اختتم كهربا رباعية الأهلي برأسية في الدقيقة 63.

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