الأهلى يتقدم على سانت جورج الإثيوبى بثلاثية فى الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشوط الأول من مباراته أمام سانت جورج الإثيوبي بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي محمد مجدي أفشة "هدفين" في الدقيقتين 10 و39 ومحمود كهربا في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

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أحداث الشوط الأول

سجل أفشة هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 10 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء حيث سددها فوق الحائط البشري لتسكن أقصى الزاوية اليمنى لحارس سانت جورج الإثيوبي.

ويعد هذا الهدف الأول هو الأول الذي يسجله أفشة من ركلة حرة مباشرة منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في صيف 2019.

في الدقيقة 18 هدف محقق ضائع للنادي الأهلي بعد تمريرة بينية متقنة من إمام عاشور انفرد على إثرها محمود كهربا بالمرمى داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس باهيرو نيجاش وأنقذ مرماه.

في الدقيقة 23 سدد أحمد عبد القادر كرة قوية داخل منطقة الجزاء في الشباك الجانبية.

كهربا واصل مسلسل إهدار الفرص وأضاع فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 28 بعد تمريرة بوجه القدم رائعة من إمام عاشور إلى أحمد عبد القادر الذي مرر الكرة لكهربا أمام المرمى لكنه وضع الكرة خارج الملعب.

تمكن محمود عبد المنعم كهربا، من تسجيل الهدف الثاني لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك سانت جورج الإثيوبي.

وجاء الهدف في الدقيقة 34 من ركلة جزاء سددها في منتصف المرمى.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 39 بعد عرضية رائعة من كريم الدبيس من الجبهة اليسرى قبل أن يتابع أفشة الكرة بتسديدة بوجه القدم الخارجي في الشباك.

في الدقيقة 42 محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بانطلاقة سريعة عن طريق محمود كهربا داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة قوية مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي الدقيقة 45 سدد إمام عاشور كرة ساقطة من الجبهة اليسرى لكنها مرت بجوار القائم.

وعاد إمام مجددا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع وسدد كرة قوية بعيدة عن المرمى.