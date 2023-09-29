الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى أبطال إفريقيا.. أفشة يمنح الأهلى التقدم على سان جورج من ركلة حرة

أفشة
أفشة

منح محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدف التقدم للمارد الأحمر في شباك سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل أفشة هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 10 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، حيث سددها فوق الحائط البشري لتسكن أقصى الزاوية اليمنى لحارس سان جورج الإثيوبي.

ويعد هذا الهدف الأول هو الأول الذي يسجله أفشة من ركلة حرة مباشرة منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في صيف 2019.

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تشكيل الأهلي لمواجهة سان جورج الإثيوبي

جاء تشكيل الأهلي لمواجهة سان جورج كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وكريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:
مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي، قد انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وسجل أهداف الأهلي، حسين الشحات "هدفين" وأحمد عبدالقادر هدفًا وحيدًا.

وكانت حافلة الأهلي قد وصلت إلى استاد القاهرة، استعدادًا لمباراة سان جورج التي تنطلق في السابعة مساء في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وفور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب، في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

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