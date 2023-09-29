كهربا يقود تشكيل الأهلى لمواجهة سان جورج الإثيوبى

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي، قد انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وسجل أهداف الأهلي، حسين الشحات "هدفين" وأحمد عبدالقادر هدف وحيد.

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تشكيل الأهلي لمواجهة سان جورج الإثيوبي

جاء تشكيل الأهلي لمواجهة سان جورج كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وكريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر.

وكانت حافلة الأهلي قد وصلت منذ قليل إلى استاد القاهرة، استعدادًا لمباراة سان جورج التي تنطلق في السابعة مساء في إياب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وفور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب، في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وخاض الفريق مرانه الختامي لمباراة سان جورج أمس، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين.

كما حرص كولر بعد المحاضرة على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني، في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، لتأكيد تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يقود اللاعبين في تقسيمة قوية.

فيما قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.