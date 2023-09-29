"الدستور" تحلل.. هل يقضي الأهلي على أحلام سان جورج في دوري أبطال إفريقيا؟

عندما يلتقي الأهلي فريق سان جورج الإثيوبي في السابعة مساء اليوم في مباراة العودة بدور ال32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يخطىء من يعتقد ولو للحظة واحدة أن سان جورج قادر على تحقيق المفاجأة أو المعجزة والفوز على المارد الأحمر حامل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة برباعية نظيفة للتأهل لدور المجموعات أو على الأقل الفوز بثلاثة أهداف نظيفة واللجوء لركلات الترجيح.

طموحات سان جورج ذهبت أدراج الرياح

طموحات وأحلام سان جورج في الوصول بعيدا بالنسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا ذهبت أدراج الرياح بمجرد إجراء القرعة، وأكبر دليل على ذلك أن مسئولي النادي الإثيوبي وافقوا على إقامة مباراتي الذهاب والعودة بالقاهرة، ولو كانوا يدركون أن لفريقهم أمل ولو واحد في المليون في تخطي الأهلي ما وافقوا على ذلك، صحيح أنه لا يوجد ملعب معتمد من الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا لكن كان يمكن لسان جورج اللعب في دولة مجاورة ومحاولة إرهاق الأهلي في رحلة سفر طويلة.

الأهلي أفضل من كل الوجوه

على المستوى الفني لا وجه للمقارنة بين إمكانات وخبرات لاعبي الفريقين وإذا كان البعض يتحدث عن غياب "المهاجم الصريح" عن قائمة الأهلي لمباراة اليوم، إلا أن الواقع يؤكد أن أي 11 لاعبا سيدفع بهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سيكون بإمكانهم حسم المباراة بنتيجة لا تقبل عن نتيجة مباراة الذهاب وسواء لعب بيرسي تاو أو محمود كهربا في مركز المهاجم الصريح سيكون خلفهما لاعبون يستطيعون صناعة الفارق أمثال إمام عاشور وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

مارسيل كولر سيدفع في بداية المباراة بالتشكيل الأساسي لأنه مدرب واقعي يرفض مبدأ الاستهانة بالمنافس حتى لو كان ضعيفا وخاسرا في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة وبعد الحسم سيقوم كولر بمنح الفرصة للاعبين في الجانب الهجومي أمثال محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو، كما أن مباراة اليوم فرصة أيضا لتجربة كريم الدبيس الظهير الأيسر ومعرفة مإذا كان قادرا على احتلال مركز علي معلول الذي أصبح من الصعب أن يلعب الموسم كاملا وهو أمرطبيعى بعد تقدمه في السن وتراجع مخزونه البدني.

الأهلي لن يجد صعوبة في حسم المباراة لصالحه وبنتيجة قد لا تقل عن مباراة الذهاب لتوجيه رسالة لمنافسيه في البطولة بأنه لن يتنازل عن الفوز باللقب الذي حققه 11 مرة من قبل.