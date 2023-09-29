الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" تحلل.. هل يقضي الأهلي على أحلام سان جورج في دوري أبطال إفريقيا؟

الأهلي هزم سان جورج
الأهلي هزم سان جورج بثلاثية في مباراة الذهاب

عندما يلتقي الأهلي فريق سان جورج الإثيوبي في السابعة مساء اليوم في مباراة العودة بدور ال32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يخطىء من يعتقد ولو للحظة واحدة أن سان جورج قادر على تحقيق المفاجأة أو المعجزة والفوز على المارد الأحمر حامل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة برباعية نظيفة للتأهل لدور المجموعات أو على الأقل الفوز بثلاثة أهداف نظيفة واللجوء لركلات الترجيح.

طموحات سان جورج ذهبت أدراج الرياح 

طموحات وأحلام سان جورج في الوصول بعيدا بالنسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا ذهبت أدراج الرياح بمجرد إجراء القرعة، وأكبر دليل على ذلك أن مسئولي النادي الإثيوبي وافقوا على إقامة مباراتي الذهاب والعودة بالقاهرة، ولو كانوا يدركون أن لفريقهم أمل ولو واحد في المليون في تخطي الأهلي ما وافقوا على ذلك، صحيح أنه لا يوجد ملعب معتمد من الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا لكن كان يمكن لسان جورج اللعب في دولة مجاورة ومحاولة إرهاق الأهلي في رحلة سفر طويلة.

الأهلي أفضل من كل الوجوه 

على المستوى الفني لا وجه للمقارنة بين إمكانات وخبرات لاعبي الفريقين وإذا كان البعض يتحدث عن غياب "المهاجم الصريح" عن قائمة الأهلي لمباراة اليوم، إلا أن الواقع يؤكد أن أي 11 لاعبا سيدفع بهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سيكون بإمكانهم حسم المباراة بنتيجة لا تقبل عن نتيجة مباراة الذهاب وسواء لعب بيرسي تاو أو محمود كهربا في مركز المهاجم الصريح سيكون خلفهما لاعبون يستطيعون صناعة الفارق أمثال إمام عاشور وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

مارسيل كولر سيدفع في بداية المباراة بالتشكيل الأساسي لأنه مدرب واقعي يرفض مبدأ الاستهانة بالمنافس حتى لو كان ضعيفا وخاسرا في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة وبعد الحسم سيقوم كولر بمنح الفرصة للاعبين في الجانب الهجومي أمثال محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو، كما أن مباراة اليوم فرصة أيضا لتجربة كريم الدبيس الظهير الأيسر ومعرفة مإذا كان قادرا على احتلال مركز علي معلول الذي أصبح من الصعب أن يلعب الموسم كاملا وهو أمرطبيعى بعد تقدمه في السن وتراجع مخزونه البدني.

الأهلي لن يجد صعوبة في حسم المباراة لصالحه وبنتيجة قد لا تقل عن مباراة الذهاب لتوجيه رسالة لمنافسيه في البطولة بأنه لن يتنازل عن الفوز باللقب الذي حققه 11 مرة من قبل.

دورى ابطال افريقيا لأهلي سان جورج الإثيوبي مارسيل كولر بيرسى تاو

مواد متعلقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

مهمة سهلة للأهلى أمام "سان جورج" الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا.. اليوم

بيراميدز يرفع شعار "لا بديل عن الفوز" أمام الجيش الرواندى في دورى أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

بعد تطبيق التوقيت الشتوى اليوم.. مواعيد عمل المطاعم والكافيهات خلال الشتاء

المتحدة للخدمات الإعلامية: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى الانتخابات الرئاسية

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار أول أيام العام الدراسى

"لم يفترقا حتى الموت".. مصرع شقيقين فى حادث تصادم سيارة ببنها

أخبار الظهيرة.. موعد انكسار الموجة الحارّة.. ومهمة سهلة للأهلى أمام "سان جورج" الإثيوبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل