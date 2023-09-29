مهمة سهلة للأهلي أمام "سان جورج" الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

يستضيف الأهلي نظيره سان جورج الأثيوبي في السابعة مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

وتمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة وسيطمح لتكرار الفوز لضمان العبور إلى الدور القادم.

وباتت مهمة الأهلي سهلة نسبيًا في عبور سان جورج والتأهل إلى مرحلة المجموعات والاقتراب خطوة من احتفاظه بلقبه القاري وقد تشهد المباراة الدفع بعدد من اللاعبين صغار السن أمثال أحمد نبيل كوكا لاعب الوسط وكريم الدبيس المدافع الأيسر والتونسي محمد الضاوي كريستو الجناح المهاجم بجانب زملائهم الذين لايعتمد عليهم مارسيل بشكل أساسي وأبرزهم ياسر إبراهيم قلب الدفاع ومحمد أفشة لاعب الوسط وطاهر محمد طاهر الجناح المهاجم.

ويخطط كولر لإراحة بعض الأساسيين لمباراتي إنبي في نصف نهائي كأس مصر والإسماعيلي في الدوري الممتاز لفادي تعرضهم للإجهاد أو الإصابات.

جلسة مع اللاعبين

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة بطل أثيوبيا في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

حذر كولر خلالها من الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب التى انتهت بالفوز بثلاثة أهداف نظيفة وأنها في ذاكرة التاريخ ولابد من احترام الخصم مهما كانت قوته الفنية.

وقال كولر فى محاضرته للاعبي الأهلي إنهم يجب أن ينسوا هذا الفوز ويدخلوا مباراة اليوم وكأنها مواجهة منفصلة تماما يجب تحقيق الفوز بها.

وشدد المدير الفني أن مثل تلك المباريات لابد أن تكون فرصة لعلاج بعض الأخطاء الفردية التي ظهرت مرخرًا وأنها أيضا فرصة لمنح بعض اللاعبين الحصول علي المشاركة لتجهيزهم خلال الفترة المقبلة

وهدد كولر اللاعبين بالابتعاد عن المشاركة والجلوس علي الدكة في حالة الاستهتار بالمنافس وعدم احترامه بالشكل المطلوب مشيرًا إلي أن الزمالك خسر من أرتا سولار الجيبوتي لعدم احترام الخصم قبل المباراة وأن كرة القدم لاتعترف إلا بالعطاء داخل المستطيل الأخضر ولا تعرف الأسماء.