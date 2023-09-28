دورى أبطال إفريقيا.. الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة سانت جورج الإثيوبى

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع سانت جورج مساء غد الجمعة على استاد القاهرة في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين.

كما حرص كولر بعد المحاضرة على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني، في حضور خالد بيبو مدير الكرة، لتأكيد تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يقود اللاعبين في تقسيمة قوية.

فيما قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السابعة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة.

اقرأ أيضا.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة الإياب بين الأهلي وسان جورج

تفاصيل الاجتماع الفني للمباراة

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي في مقر النادي بالجزيرة بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي.

وحضر ممثلًا عن النادي كل من سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم ومحمد أسامه إداريو الفريق، وذلك للاتفاق على كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق سانت جورج الطاقم الأصفر والحارس الطاقم الفسفوري.

وناقش الحضور كافة الضوابط الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة.

وحقق الأهلي الفوز على سانت جورج بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء الأحد الماضي.