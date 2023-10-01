طريق الأهلي.. مجلس المحافظين للدوري الجنوب أفريقي يرفض مشاركة صن داونز في السوبرليج

رفض مجلس المحافظين للدوري الجنوب أفريقي، مشاركة ماميلودي صن داونز في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى.

وكشف تقرير جنوب أفريقي سابق، أن صن داونز يفكر في عدم خوض بطولة الدوري الأفريقي بسبب تضارب المواعيد مع المسابقات المحلية.

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صحيفة جنوب أفريقية: مجلس المحافظين رفض دعوة صن داونز للمشاركة في الدوري الأفريقي

نشرت صحيفة "sabcsport" الجنوب إفريقية، أن مجلس المحافظين للدوري الجنوب أفريقي رفض دعوة صن داونز للمشاركة في الدوري الأفريقي بسبب ازدحام جدول مباريات الفريق في الدوري المحلي.

كما أنه في حال مشاركته في بطولة الدوري الأفريقي سيسيء ذلك لسمعة الدوري الجنوب أفريقي.

وأكد التقرير أن صن داونز يفكر في المشاركة بالبطولة بشرط خوض المباريات بفريق مختلف عن الفريق الذي سيخوض مباريات الدوري المحلي.

وينتظر مسؤولو صن داونز الخطوات التي سيتخذها مسؤولو الدوري والاتحاد المحلي في منافسات الكاف لمحاولة التعامل مع المأزق.



صن داونز يدرس الاعتذار عن المشاركة في الدوري الأفريقي

فيما أفادت صحيفة "فاربوست" الجنوب أفريقية، بأن صن داونز يدرس الاعتذار عن المشاركة في الدوري الأفريقي خوفًا من تأخر انتهاء بطولة الدوري المحلي لمدة شهر.

وأشارت الصحيفة الجنوب إفريقية إلى أن تأخير انتهاء بطولة الدوري في جنوب إفريقيا سيجعل صن داونز يعاني من بعض الأزمات داخل النادي نظرًا لانتهاء عقود بعض اللاعبين في شهر يونيو بنهاية الموسم.

يأتي ذلك في الوقت الذي غاب فيه ممثل صن داونز عن الاجتماع الذي عقده مسئولو اللجنة المنظمة للدوري الإفريقي، الخميس، لمناقشة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالبطولة.

وأكدت الصحيفة أن غياب ممثل النادي الجنوب إفريقي يلمح إلى إمكانية اعتذار صن داونز عن المشاركة في البطولة، خاصةً أنه سيتأجل للفريق 3 جولات وسيضطر لخوض الجولات الثلاثة عقب شهر يونيو.