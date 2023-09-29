الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صن داونز يدرس الانسحاب من الدوري الأفريقي

صن داونز
صن داونز

أفادت تقارير صحفية جنوب أفريقية، عن دراسة نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الانسحاب من بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى التي ستقام في أكتوبر المقبل.

ويواجه فريق صن داونز نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي في الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي التي ستنطلق نسختها الأولى يوم 20 أكتوبر.

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صن داونز يدرس الاعتذار عن المشاركة بسبب الدوري الجنوب أفريقي

كشفت صحيفة "فاربوست" الجنوب أفريقية، أن صن داونز يدرس الاعتذار عن المشاركة في الدوري الأفريقي نظرًا لأن مشاركة الفريق ستتسبب في تأخر الانتهاء من بطولة الدوري المحلي لمدة تقارب الشهر.

وأكدت الصحيفة الجنوب أفريقية، أن تأخير انتهاء بطولة الدوري في جنوب أفريقيا سيجعل صن داونز يعاني من بعض الأزمات داخل النادي نظرًا لانتهاء عقود بعض اللاعبين في شهر يونيو بنهاية الموسم.

يأتي ذلك في الوقت الذي غاب فيه ممثل صن داونز عن الاجتماع الذي عقده مسئولو اللجنة المنظمة للدوري الأفريقي أمس الخميس من أجل مناقشة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالبطولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن غياب ممثل النادي الجنوب أفريقي يلمح إلى إمكانية اعتذار صن داونز عن المشاركة في البطولة، خاصةً أنه سيتأجل للفريق 3 جولات وسيضطر لخوض الجولات الثلاثة عقب شهر يونيو.

موعد انطلاق بطولة الدوري الأفريقي

تنطلق البطولة يوم 20 أكتوبر المقبل بمواجهة سيمبا والأهلي في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويحل صن داونز ضيفًا على بترو أتلتيكو الأنجولي يوم 21 أكتوبر في حين تقام مباراة الإياب في جنوب أفريقيا يوم 24 أكتوبر.

وفي حال تخطي صن داونز فريق بترو أتلتيكو، قد يواجه الأهلي في نصف النهائي حال تخطي المارد الأحمر نظيره سيمبا التنزاني.

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