الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يطلب زيادة مقابل بدل السفر والتنقلات للمشاركة فى بطولة الدورى الإفريقى

الأهلي
الأهلي

أرسل مسئولو نادي الأهلى خطابًا رسميًا إلى الشركة الإيطالية المسئولة عن تنظيم النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي التي ستقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر.

وتضمن الخطاب طلب مسئولي الأهلي تحديد كل الأمور الخاصة بالبطولة، من بينها تحمل إقامة الفريق 3 ليالٍ قبل أي مباراة خارجية وزيادة مقابل بدل السفر والتنقلات، خاصة أن الأهلي سيستخدم طائرات خاصة نظرًا لضيق الوقت بين المباريات القارية والمحلية.

وقال سعد شلبي المدير التنفيذي لنادي الأهلي: "لدينا رؤية خاصة منذ بداية الموسم وخاطبنا اتحاد الكرة والكاف بضرورة وجود رؤية واضحة لكل البطولات في ظل ضغط البطولات المحلية والقارية، وأن الكابتن محمود الخطيب كان حريصًا على توجيه الرسالة للجماهير بأن الفريق لديه تحديات صعبة وبطولات عديدة هذا الموسم ووجود منافسة شرسة".

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي أن الميزة الحالية لهذا الموسم كانت الحصول على فترة راحة لمدة 20 يومًا، وبعد العودة للمباريات وجدنا ضغطًا كبيرًا، وبعد 48 ساعة من عودة البعثة بعد السوبر الإفريقي خاض الأهلي مواجهة المصري في الدوري ثم مواجهات دوري الأبطال ونحاول التعامل مع الواقع وخاطبنا اتحاد الكرة والكاف والاستعانة بجماهير الأهلي لدعم الفريق.

سعد شلبي: خاطبنا اتحاد الكرة والكاف للاستعانة بجماهير الأهلي 

وقال سعد شلبي: "نمتلك صورة كاملة وواضحة بشأن ترتيبات بطولة الدوري الإفريقي والتكاليف المالية للرحلات والإقامة وتذاكر المباريات، وما زالت هناك مناقشات بين نادي الأهلي ومسئولي الكاف والشركة المنظمة، وهناك بعض الأمور ما زالت فيها مشاورات بين اللجنة المشكلة من نادي الأهلي بقيادة خالد مرتجى مع الشركة المنظمة عن السوبر لييج".

واختتم تصريحاته بأن الأهلي سيقوم بالترتيب بشكل جيد لمواجهة سيمبا التنزاني وباقي المواجهات الإفريقية في بطولة الدوري الإفريقي، وهناك خبرات إدارية كبيرة داخل النادي في الحجز للسفريات لخوض المباريات خارج مصر.

سعد شلبي الاهلى الدوري الإفريقي كولر محمود الخطيب

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