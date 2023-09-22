كولر يجهز البدلاء استعدادا لموقعة سان جورج.. وتغييرات إجبارية بتشكيل الأهلي

بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في تجهيز بعض لاعبي الفريق لتعويض الغيابات قبل مواجهة سان جورج الإثيوبى المقرر لها الأحد المقبل بإستاد القاهرة فى ذهاب دور الــ32 لدورى الأبطال الإفريقى.

ويعاني المارد الأحمر قبل لقاء بطل إثيوبيا من غياب الثنائي الجديد المغربي رضا سليم بسبب الإيقاف لطرده خلال مشاركته مع فريقه السابق الجيش الملكي، والفرنسي أنتوني موديست لعدم القيد الإفريقي، وكذلك كريم نديفيد ومحمود متولى وعمرو السولية للإصابة، وخالد عبدالفتاح لعدم الجاهزية الفنية.

ومن المقرر أن يستعيد الفريق الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات بعد غيابهما في لقاء المصري للإيقاف المحلي، ولكن مشاركتهم أمام سان جورج نظرا لعدم إيقافهما إفريقيا.

ويشهد مران الفريق الأول اليوم خضوع بيرسى تاو لفحص طبي بعد تعرضه لكدمة قوية وشديدة العضلة الأمامية في مواجهة المصري، كما ظهر فى المران معتز محمد مدافع الفريق مواليد 2005، بعد أن كان قد شارك مع فريق الشباب أمام سموحة ببطولة الجمهورية.

كولر يطالب لاعبي الأهلي بالروح القتالية أمام سان جورج

وعقد السويسري مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين شهدت عرض بعض لقطات الفيديو لسان جورج الإثيوبى خلال مباراته مع الفريق الزنجبارى فى الدور التمهيدى لدورى الأبطال الإفريقى.

وعرض كولر طريقة لعبه وأسلوبه خارج وداخل ملعبه ورغم خوض المباراتين بالقاهرة لكن المدير الفني أكد على لاعبيه ضرورة التركيز الشديد لعبور تلك العقبة.

وطالب السويسري من اللاعبين ضرورة التعامل مع مباراة سان جورج الإثيوبي بنفس الروح القتالية والتركيز الذي ظهروا عليه أمام المصري حتي تكون البداية رائعة فى بداية مشوار المنافسة على اللقب الأفريقي.

وشدد كولر علي أهمية الأستعداد بقوة لكل المباريات من أجل تقديم أفضل ما يكون لدي الجميع خاصة أننا أبطال النسخة الماضية سواء المحلية أو القارية والجماهير تننظر منا الكثير في الموسم الجديد.

تعرّف على أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسانت جورج

أعلنت إدارة النادي عن أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

المقصورة الأمامية: 350 جنيهًا.

الدرجة الأولى: 150 جنيهًا.

الدرجة الثالثة: 75 جنيهًا.