منافس الأهلى المحتمل.. إصابة مدافع اتحاد جدة بقطع فى الرباط الصليبى

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم، عن إصابة لاعبه أحمد شراحيلي بقطع في الرباط الصليبي.

وفاز اتحاد جدة على الفتح بهدفين مقابل هدف، أمس الخميس، في الجولة السابعة لبطولة دوري روشن للمحترفين "الدوري السعودي".

وتعرض شراحيلي للإصابة في مباراة الفتح، ليغادر في الدقيقة 74، ويحل عمر هوساوي بدلًا منه.

نادي الاتحاد نشر بيانًا عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيه: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أحمد شراحيلي قبل قليل، إصابته بالرباط الصليبي".

وتابع: "سيقوم الجهازان الإداري والطبي بإنهاء كل الترتيبات لإجراء العملية الجراحية خلال الفترة المقبلة".

وبذلك تأكد غياب شراحيلي عن الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها السعودية، لينضم لمحترفنا المصري أحمد حجازي لاعب الفريق، والذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي أيضًا، نهاية الموسم الماضي.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية قد أوقعت الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، في مواجهة الفائز من فريقي اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، اللذين يلتقيان في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وتستضيف مدينة جدة السعودية بطولة كأس العالم للأندية، في الفترة بين 12 و20 ديسمبر المقبل.



وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالنظام الحالي للمرة الأخيرة، قبل أن تقام بمشاركة 32 فريقًا بداية من عام 2025.

قرعة كأس العالم للأندية 2023



وجاءت القرعة على النحو الآتي:

الأهلي ضد الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وفي حالة فوزه بهذه المباراة سيواجه بطل كوبا ليبارتادوريس.

بينما سيتواجه ليون المكسيكي ضد أوراوا ريدز الياباني، والفائز بينهما يواجه فريق مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي.

وتأهلت أندية الأهلي المصري "بطل إفريقيا"، أوراوا ريدز الياباني "بطل آسيا"، ليون المكسيكي "بطل الكونكاكاف"، مانشستر سيتي الإنجليزي "بطل أوروبا"، ولم يتحدد بعد بطل كوبا ليبارتادوريس.