الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافس الأهلى المحتمل.. إصابة مدافع اتحاد جدة بقطع فى الرباط الصليبى

اتحاد جدة
اتحاد جدة

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم، عن إصابة لاعبه أحمد شراحيلي بقطع في الرباط الصليبي.

وفاز اتحاد جدة على الفتح بهدفين مقابل هدف، أمس الخميس، في الجولة السابعة لبطولة دوري روشن للمحترفين "الدوري السعودي".

txt

اتحاد جدة يعتلى قمة الدورى السعودى بثنائية فى الفتح

txt

عاجل.. موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 في ربع النهائي بالسعودية

وتعرض شراحيلي للإصابة في مباراة الفتح، ليغادر في الدقيقة 74، ويحل عمر هوساوي بدلًا منه.

نادي الاتحاد نشر بيانًا عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيه: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أحمد شراحيلي قبل قليل، إصابته بالرباط الصليبي".

وتابع: "سيقوم الجهازان الإداري والطبي بإنهاء كل الترتيبات لإجراء العملية الجراحية خلال الفترة المقبلة".

وبذلك تأكد غياب شراحيلي عن الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها السعودية، لينضم لمحترفنا المصري أحمد حجازي لاعب الفريق، والذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي أيضًا، نهاية الموسم الماضي.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية قد أوقعت الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، في مواجهة الفائز من فريقي اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، اللذين يلتقيان في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وتستضيف مدينة جدة السعودية بطولة كأس العالم للأندية، في الفترة بين 12 و20 ديسمبر المقبل.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالنظام الحالي للمرة الأخيرة، قبل أن تقام بمشاركة 32 فريقًا بداية من عام 2025.

قرعة كأس العالم للأندية 2023


وجاءت القرعة على النحو الآتي: 

الأهلي ضد الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وفي حالة فوزه بهذه المباراة سيواجه بطل كوبا ليبارتادوريس.

بينما سيتواجه ليون المكسيكي ضد أوراوا ريدز الياباني، والفائز بينهما يواجه فريق مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي.

وتأهلت أندية الأهلي المصري "بطل إفريقيا"، أوراوا ريدز الياباني "بطل آسيا"، ليون المكسيكي "بطل الكونكاكاف"، مانشستر سيتي الإنجليزي "بطل أوروبا"، ولم يتحدد بعد بطل كوبا ليبارتادوريس.

اتحاد جدة أحمد شراحيلي الدوري السعودي كأس العالم للأندية الاهلى الاتحاد

الأكثر قراءة

"الأرصاد": طقس مستقر اليوم والقاهرة تسجل 32 درجة

عاجل.. نقل مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة تمهيدًا لتركيبها فى 6 أكتوبر

غدًا.. استكمال نظر إفلاس صيدليات 19011 بالمحكمة الاقتصادية

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

أخبار فاتتك.. حميد الشاعرى يكشف وفاة 800 شخص من قبيلته وبرايتون يسقط على ملعبه

"التنظيم والإدارة" يخطر الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بدفع جدية الحجز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

خلال لقائه إيلى كوهين.. شكرى: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد فى الأراضى المحتلة

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى