الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تحرك جديد من الأهلى بسبب موعد مباراة سيمبا التنزانى فى دورى السوبر الإفريقى

الأهلي
الأهلي

أرسلت إدارة الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، خطابًا جديدًا إلى الكاف والشركة الإيطالية المشرفة على تنظيم النسخة الأولى للدورى الإفريقي، تطلب فيه تنسيق موعد مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها 20 أكتوبر المقبل، في ذهاب دور الــ8 بالبطولة؛ لتضاربه مع الأجندة الدولية.

وجاء خطاب القلعة الحمراء بعد الاطلاع على الموقف من تحمل تذاكر الطيران والإقامة في مباريات البطولة.

وكان وفد من إدارة الأهلى يترأسه خالد مرتجي أمين الصندوق، قد عقد اجتماعا عبر تقنية فيديو كونفرانس مع اللجنة المنظمة لبطولة الدورى الإفريقي ناقش خلاله كل الإجراءات التنظيمية والإدارية، وكذلك التفاصيل المالية والجوائز المستحقة للفرق المشاركة.

في السياق ذاته، جددت إدارة القلعة الحمراء طلبها لمسئولى اتحاد الكرة بالتواصل مع الجهات المختصة للحصول على الموافقة بحضور السعة الكاملة فى مباراة سان جورج الإثيوبي، المقرر لها الأحد المقبل فى ذهاب دور الــ32 لدورى الأبطال الإفريقى.

وكشف مصدر مسئول، عن أن سعد شلبى المدير التنفيذى للأهلى ينتظر وصول موافقة رسمية بالسعة الكاملة قبل بدء طرح التذاكر للحجز أونلاين للجماهير التي تحضر اللقاء الإفريقي، رغم الحصول على الموافقة بحضور 30 ألف مشجع في لقاء بطل إثيوبيا.

وأشار إلى أن الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي لدينا رؤية خاصة منذ بداية الموسم وخاطبنا اتحاد الكرة والكاف، بضرورة وجود رؤية واضحة لكل البطولات في ظل ضغط البطولات المحلية والقارية، ومحمود الخطيب كان حريصا على توجيه الرسالة للجماهير بأن الفريق لديه تحديات صعبة وبطولات عديدة هذا الموسم ووجود منافسة شرسة.

محمود الخطيب الاهلى الكاف سعد شلبي سان جورج الإثيوبي

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