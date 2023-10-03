كولر يُحذر لاعبى الأهلى من مفاجآت المباريات الإقصائية أمام إنبى

يدخل الفريق الفريق الأول بنادي الأهلي، معسكرا مغلقا، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة إنبي في نصف نهائي كأس مصر النسخة القديمة، غدًا الأربعاء، علي استاد القاهرة.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر وتشهد عودة المغربي رضا سليم بعد اكتمال شفائه وغيابه عن آخر مواجهة أمام سان جورج الإثيوبي وأيضا الفرنسي أنتوني موديست لعدم قيده إفريقيا وضم الثنائي حسين الشحات بعد انتهاء عقوبته المحلية ومحمود كهربا لإيقافه في الدوري فقط، بينما يستمر غياب الثلاثي عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد لاستكمال برنامجهم التأهيلي.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني جلسة خاصة مع اللاعبين، لشرح خطته لمواجهة الفريق البترولي في الكأس، حيث حذر من المواجهات الإقصائية وضرورة احترام المنافس.

وأكد كولر علي اللاعبين ضرورة التركيز والجدية وعدم التهاون، وهو ما نفذه الفريق بشكل كبير، خاصة أن كل اللاعبين أساسيون وقادرون على اللعب في أي وقت ولن يشعر كمدرب بوجود أي مشكلة فنية.

تدريبات قوية للحراس

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته، مساء أمس الإثنين، على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة إنبي المقرر لها مساء غد الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن الأمور الفنية لمباراة نصف نهائي كأس مصر.‏

وخاض الفريق فقرة داخل الجيم ثم واصل تدريباته البدنية على ملعب التتش التي حرص ‏خلالها الجهاز الفني على تنفيذ اللاعبين كافة النواحي الخططية الخاصة بمباراة إنبي.‏

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات قوية، ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة مع الفريق في الجزء الخاص ‏بتدريبات الكرة.‏

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته بعد الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة ‏سانت جورج، التي أقيمت الجمعة الماضي على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 ‏بدوري أبطال إفريقيا وصعد إلى دور الـ16 لدور المجموعات بعد الفوز على سان جورج الإثيوبي بسباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ32، حيث حقق الأهلي الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة قبل أن يكمل تفوقه بالفوز 4/0 على منافسه الإثيوبي.