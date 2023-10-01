الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يغلق ملف سان جورج الإثيوبى ويدرس تعديل تشكيل الأهلى أمام إنبى

مران الأهلي
مران الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلى، غلق ملف دوري أبطال إفريقيا والتركيز في مباراة إنبي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر النسخة القديمة.

ورفض كولر منح اللاعبين راحة عقب تخطي عقبة سان جورج الإثيوبي.

ويعقد المدير الفني جلسة خاصة مع اللاعبين للحديث عن الفترة المقبلة بعد إشادته للمستوى الجيد الذي ظهر عليه بعض اللاعبين في اللقاء الإفريقي.

ويدرس كولر إجراء تعديل في تشكيل الأهلي أمام الفريق البترولي، حيث سيعود الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، بعد استبعاده من مواجهتي سان جورج الإثيوبي، كما تعافي المغربي رضا سليم من الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

كما تشهد المباراة في الكأس عودة محمود كهربا في المشاركة المحلية، لأن إيقافه في الدوري وليس كأس مصر، كما انتهي إيقاف حسين الشحات محليًا.

ومن المقرر أن ينتظم أيضًا في التدريبات كريم نيديفيد بعد انتهاء برنامجه التأهيلي، بينما يستمر غياب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة وأمامهما 10 أيام للمشاركة في التدريبات الجماعية.

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة إنبي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته مساء أمس السبت دون راحة وذلك بعد مواجهة فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوزه برباعية نظيفة على استاد القاهرة.

حرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة للاعبين بالفيديو قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بلقاء الأمس. 

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء أمس الأول أمام سان جورج الإثيوبي، مرانًا استشفائيًّا وتدريبًا خفيفًا للتخلص من الإجهاد قبل الاستعداد لمواجهة إنبي في كأس مصر.

وأدى باقي اللاعبين جانبًا من التدريبات البدنية والفنية ضمن فقرات المران، قبل أن يختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون. 

وفاز الأهلي برباعية نظيفة على فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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