مصدر يكشف لـ"الدستور" موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل عن الأهلى

كشف مصدر مسئول داخل نادي الأهلي النقاب حول حقيقة طلب محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول بالقلعة الحمراء بالرحيل خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكد المصدر لـ"الدستور" أن ما يتردد عن طلب اللاعب الرحيل في يناير المقبل غير صحيح من الأساس، خاصة أن محمد عبدالمنعم مرتبط بعقد يمتد لمدة موسمين قادمين بجانب أن الفترة الحالية ليست فترة انتقالات للحديث عن الرحيل.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب أعلنت منذ فترة الإعداد غلق الباب أمام أي لاعب للرحيل في يناير المقبل وتأجيل أي عروض لنهاية الموسم الجاري، نظراً لرفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني الاستغناء عن أي لاعب من القوام الرئيسي في الموسم الحالي لمشاركة الفريق في أكثر من بطولة سواء قارية أو محلية.

خالد بيبو طالب محمدعبدالمنعم بالابتعاد عن وكلاء اللاعبين

وأوضح المصدر أن خالد بيبو مدير الكرة عقد جلسة مع اللاعب طالبه بالابتعاد عن وكلاء اللاعبين، حتى لا يؤثر على تركيزه مع الفريق في الوقت الحالية وأن في حالة وصول عروض رسمية وليست شفهية سيتم عرضها على إدارة الكرة، واتخاذ القرار المناسب لصالح الفريق واللاعب.

واختتم المصدر تصريحاته بأن اللاعب وعد بغلق أذنيه أمام أي عروض لحين وصول عرض رسمي للنادي ودراسته، خاصة أنه يسعى لتحقيق حلمه في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

كانت قد ترددت بعض الأنباء عن مطالبة محمد عبدالمنعم الرحيل عن الفريق في يناير المقبل بعد وصول عروض من أندية قطرية وسعودية وأوروبية مؤخراً.