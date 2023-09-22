محمد عبد المنعم: توقعت التسجيل أمام الوداد.. ومعلول أكثر من صنع لى أهدافًا

تحدث محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أجواء انتصار المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، بعد أن سجل محمد عبد المنعم هدف التعادل في لقاء الإياب من رأسية قاتلة.

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محمد عبد المنعم: رسمت سيناريو تسجيليا للهدف

قال محمد عبد المنعم في تصريحات عبر برنامج "كابيتانو مصر": "في النسخة قبل الماضية واجهنا الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكننا خسرنا اللقب، والأجواء لم تكن جيدة على الإطلاق في المغرب".

وأضاف: "كان بداخلنا حماس ورغبة في استعادة البطولة، وعندما يتكرر السيناريو مرة أخرى أمام الوداد من الطبيعي أنني سأبذل قصارى جهدي وأخرج كل ما لدي وهذا ما حدث بالفعل".

وبسؤاله عن شعوره بإمكانية إحرازه هدف تتويج الأهلي باللقب، أجاب: "رسمت سيناريو إحرازي للهدف واحتفالي بنفس احتفال العام الماضي وأقول لجمهور الوداد أن الأهلي هو رقم 1".

وعن كواليس الهدف، كشف عبد المنعم: "عندما تكون هناك ركلة ركنية، اتفق مع علي معلول على أن يلعبها على الزاوية القريبة من المرمى، معلول قدمه جيدة جدا لقد صنع لي 6 أهداف، وهو الوحيد في الفريق الذي يصنع لي أهدافًا".

وعن سر تحوله لمركز المدافع بعد أن كان يلعب مهاجما، قال: "عندما كان عمري 10 سنوات، كنا نلعب في بطولة (اسباير) في قطر، وكان يوجد مهاجم قوي في الفريق الخصم، فطلب مني مدربي أن ألعب على هذا المهاجم وكنت متعجبًا للغاية خاصةً أنني كنت ألعب رأس حربة".

وتابع: "قدمت مباراة جيدة جدا على هذا المهاجم ومن وقتها أصبحت ألعب في مركز المدافع، وكنت أبكي لوالدي وأقول له لا أريد الذهاب إلى النادي فأنا أرغب في اللعب كرأس حربة".

عبد المنعم: أتمنى انضمام زيزو وفتوح إلى الأهلي

كشف محمد عبد المنعم مدافع الأهلي عن أمنيته بانضمام أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ثنائي الزمالك إلى صفوف الأهلي في المستقبل.

