الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 2022/2023 والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

لا يزال موعد البحث عن مباراة الأهلي  وإنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2022/2023، هو المسيطر بقوة على كافة محركات جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره إنبي، مساء غدا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر (نسخة 2022/2023).

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وإنبي في المباراة النهائية، مع الفائز من طرف المواجهة الأخرى، والتي تجمع بين الزمالك وبيراميدز، في إطار مباريات نصف النهائي.

ويأتي ذلك، بعد نجح المارد الأحمر، بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، في نسيان أحزان ضياع السوبر الإفريقي سريعا أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وهو ما ظهر بقوة مع بداية الموسم الجاري ضد المصري، واكتسح الفريق البورسعيدي برباعية دون رد، في الجولة الأولى بالدوري الممتاز.

أما على المستوى القاري، استهل الأهلي، رحلة الدفاع عن لقب الأميرة السمراء وتمكن من خطف بطاقة العبور إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وذلك على حساب سان جورج الإثيوبي، ذهابا بثلاثية دون رد، وإيابا برباعية نظيفة، حيث أقيمت المباراتين على ستاد القاهرة الدولي.

كما نجحت الصفقات الجديدة مثل الثنائي إمام عاشور لاعب وسط نادي الزمالك السابق والعائد من تجربة احترافية قصيرة بنادي ميتلاند الدنماركي والمغربي رضا سليم القادم من الجيش الملكي، في تقديم أوراق اعتمادهم سريعا لدى الجماهير والمسئولين.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

تنقل مباراة الأهلي وإنبي، مساء غدا الأربعاء، في نصف نهائي كأس مصر (نسخة 2022/2023) عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، سواء عبر القناة 1 أو 2.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، هو حامل لقب بطولة كأس مصر (2021/ 2022)، في نسخته الأخيرة، وذلك على حساب بيراميدز، في المباراة النهائية التي أقيمت خلال شهر أبريل الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، بريمونتادا قاتلة بنتيجة 2/1.

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