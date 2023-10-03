الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

أحمد فتوح
أحمد فتوح

يملك الأهلى والزمالك عددا كبيرا من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ويمكن لهؤلاء اللاعبين الرحيل عن تشكيل القطبين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أي بعد أقل من 90 يومًا.

ويمكن لهؤلاء اللاعبين التوقيع لأي فريق دون حصول الأهلي أو الزمالك على أي مقابل مادي، حيث يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أي لاعب حرية التفاوض مع فريق آخر قبل نهاية عقده بستة أشهر.

وتنتهي عقود التونسي علي معلول وعمرو السولية ومحمد هاني مع الأهلي نهاية الموسم الجاري، كما تنتهي عقود أحمد فتوح ومحمد عواد ومحمد صبحي مع الزمالك في الفترة نفسها.

الزمالك يبحث التجديد لفتوح وعواد وصبحي 

وتسعى إدارة الزمالك الجديدة التي تقود سفينة القلعة البيضاء بداية من 20 أكتوبر الجاري، عقب إجراء انتخابات النادى لفترة أربع سنوات قادمة، للتجديد لهؤلاء اللاعبين.

وتضع الإدارة الجديدة نصب أعينها فى المقام الأول التجديد لنجوم الفريق الثلاثة، خاصة أحمد فتوح، الذى يرتبط بأنباء عن رغبته فى الانتقال للأهلى نهاية عقده مع الزمالك، بالإضافة لمحمد صبحى، حارس مرمى الفريق، الذى ترغب الإدارة فى استمراره لأطول فترة ممكنة وتعتبره من العناصر التى لا يمكن الاستغناء عنها كونه مستقبل الفريق، بالإضافة للتجديد لزميله فى الفريق محمد عواد.

وتقف الشروط المالية التى يطلبها النجوم الثلاثة عائقًا أمام التجديد لهم خلال الفترة الحالية، بالإضافة للأزمة المالية التى يمر بها النادى.

هل يرحل معلول والسولية عن الأهلى نهاية الموسم الجارى؟

رغم الأداء المميز الذى يقدمه التونسى على معلول مع الأهلى إلا أن إدارة القلعة الحمراء لم تتخذ أى خطوة جديدة فى طريق التجديد لمعلول حتى لموسم واحد، ويبدو أن الأهلى ينتظر للحظة الأخيرة لحين التعرف على موقف أحمد فتوح، ظهير الزمالك، من الانضمام للأهلى قبل التوقيع مع معلول لمدة موسم جديد.

ويشوب الغموض موقف عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، من التجديد، نتيجة توالى إصابات اللاعب وابتعاده عن المشاركة بصفة أساسية، وتراجع ترتيبه بين لاعبى خط الوسط فى الفريق، فضلا عن رغبه اللاعب فى الرحيل والانتقال لأي فريق خليجى، لتأمين مستقبله فى ظل اقتراب اعتزاله.

ويبدو أن موقف محمد هانى، الظهير الأيمن، مختلفا، حيث يوجد اتفاق فى الأهلى على التجديد للاعب بسبب مستواه الثابت والمميز خلال الفترة الأخيرة، وتنتظر إدارة الكرة الوقت المناسب للإعلان عن التجديد لهانى بعد الاتفاق على كل بنود التعاقد.

يهمك أيضًا..

txt

تقرير: بيدرو نيتو بديلًا لمحمد صلاح فى ليفربول فى هذه الحالة

txt

ديلي ميل: أرسنال يبدأ مفاوضات تمديد عقد بينيامين وايت

الزمالك يبحث التجديد لفتوح هل يرحل معلول والسولية عن الاهلى التجديد لنجوم الاهلى والزمالك أحمد فتوح على معلول عمرو السولية

مواد متعلقة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام انبى فى كأس مصر وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج الاثيوبى والقنوات الناقلة.. وغيابات المارد الأحمر

الأهلى وزيزو الأغلى.. 5.5 مليار جنيه القيمة التسويقية للدورى

فى غياب الشحات وكهربا.. تشكيل الأهلى المتوقع أمام المصرى

تشكيل الأهلى المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقي 2023 والقنوات الناقلة

ولادك يا مصر.. الأبطال يتسيدون إفريقيا فى مختلف الألعاب واكتساح قاري وعالمي

موعد قرعة الدورى المصرى الممتاز موسم 2024

تشكيل الأهلى المتوقع أمام اتحاد العاصمة فى السوبر وموعد المباراة والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

"الدستور" يكشف سيناريوهات قيادة "المقاصة" بعد استقالة "راشد"

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

افتتاح أول مصنع لإكسسوارات المحمول القابلة للارتداء فى الشرق الأوسط بالسخنة

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

"التعاون الإسلامى" تدين اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمى

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس