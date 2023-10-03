على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

يملك الأهلى والزمالك عددا كبيرا من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ويمكن لهؤلاء اللاعبين الرحيل عن تشكيل القطبين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أي بعد أقل من 90 يومًا.

ويمكن لهؤلاء اللاعبين التوقيع لأي فريق دون حصول الأهلي أو الزمالك على أي مقابل مادي، حيث يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أي لاعب حرية التفاوض مع فريق آخر قبل نهاية عقده بستة أشهر.

وتنتهي عقود التونسي علي معلول وعمرو السولية ومحمد هاني مع الأهلي نهاية الموسم الجاري، كما تنتهي عقود أحمد فتوح ومحمد عواد ومحمد صبحي مع الزمالك في الفترة نفسها.

الزمالك يبحث التجديد لفتوح وعواد وصبحي

وتسعى إدارة الزمالك الجديدة التي تقود سفينة القلعة البيضاء بداية من 20 أكتوبر الجاري، عقب إجراء انتخابات النادى لفترة أربع سنوات قادمة، للتجديد لهؤلاء اللاعبين.

وتضع الإدارة الجديدة نصب أعينها فى المقام الأول التجديد لنجوم الفريق الثلاثة، خاصة أحمد فتوح، الذى يرتبط بأنباء عن رغبته فى الانتقال للأهلى نهاية عقده مع الزمالك، بالإضافة لمحمد صبحى، حارس مرمى الفريق، الذى ترغب الإدارة فى استمراره لأطول فترة ممكنة وتعتبره من العناصر التى لا يمكن الاستغناء عنها كونه مستقبل الفريق، بالإضافة للتجديد لزميله فى الفريق محمد عواد.

وتقف الشروط المالية التى يطلبها النجوم الثلاثة عائقًا أمام التجديد لهم خلال الفترة الحالية، بالإضافة للأزمة المالية التى يمر بها النادى.

هل يرحل معلول والسولية عن الأهلى نهاية الموسم الجارى؟

رغم الأداء المميز الذى يقدمه التونسى على معلول مع الأهلى إلا أن إدارة القلعة الحمراء لم تتخذ أى خطوة جديدة فى طريق التجديد لمعلول حتى لموسم واحد، ويبدو أن الأهلى ينتظر للحظة الأخيرة لحين التعرف على موقف أحمد فتوح، ظهير الزمالك، من الانضمام للأهلى قبل التوقيع مع معلول لمدة موسم جديد.

ويشوب الغموض موقف عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، من التجديد، نتيجة توالى إصابات اللاعب وابتعاده عن المشاركة بصفة أساسية، وتراجع ترتيبه بين لاعبى خط الوسط فى الفريق، فضلا عن رغبه اللاعب فى الرحيل والانتقال لأي فريق خليجى، لتأمين مستقبله فى ظل اقتراب اعتزاله.

ويبدو أن موقف محمد هانى، الظهير الأيمن، مختلفا، حيث يوجد اتفاق فى الأهلى على التجديد للاعب بسبب مستواه الثابت والمميز خلال الفترة الأخيرة، وتنتظر إدارة الكرة الوقت المناسب للإعلان عن التجديد لهانى بعد الاتفاق على كل بنود التعاقد.

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