الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: بيدرو نيتو بديلًا لمحمد صلاح في ليفربول في هذه الحالة

بيدرو نيتو
بيدرو نيتو

وضع نادي ليفربول الانجليزي البرتغالي بيدرو نيتو، لاعب فريق ولفرهامبتون ووندرز، ضمن قائمة اهتماماتهم لتدعيم خط هجومهم خلال الموسم المقبل.

ويلعب بيدرو نيتو ضمن صفوف فريق ولفرهامبتون منذ انتقاله من فريق لاتسيو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

ووفقًا لما ذكرته شبكة بي بي سي نقلًا عن موقع فوتبول ترانسفير فإن ليفربول وضع اللاعب البرتغالي على قائمة اللاعبين المستهدفين لضمهم في حالة رحيل محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم الفريق عقب نهاية الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، أي أنه سيدخل الفترة المسموح له بالتوقيع لأي نادٍ بداية من شهر يناير المقبل.

وأفاد الموقع أن خطة ليفربول جاءت لأنه على وعي باهتمام الأندية السعودية بالتعاقد مع محمد صلاح، وبدأ في اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان التعاقد مع بديل له في حالة رحيله عن النادي، مؤكدًا أن النادي يراقب اللاعب من فترة.
وأكد فوتبول ترانسفير أن ليفربول ليس سعيدًا بسبب القيمة التسويقية التي وضعها ولفرهامبتون من أجل الاستغناء عن نيتو، ومع ذلك هناك اعتقاد داخل النادي أن الأندية المنافسة ستضيف 20 مليون جنيه استرليني لأي سعر يطلبه ولفرهامبتون في حالة رحيل صلاح عن أنفيلد.

وبدأ بيدرو نيتو مسيرته ضمن صفوف نادي فيانينسي البرتغالي وانتقل لنادي براجا تحت 15 عامًا وانضم منه لنادي بالميراس البرتغالي تحت 17 عامًا معارًا في صيف 2015 وعاد لنادي براجا تحت 17 عامًا في الصيف التالي ثم صعد للفريق الأول في صيف 2017 وانتقل لنادي لاتسيو الإيطالي معارًا لمدة موسمين قبل العودة لبراجا وانتقل لفريق ولفرهامبتون في صيف 2019.

ولعب بيدرو نيتو 7 مباريات بقميص ولفرهامبتون منذ بداية الموسم الجاري، وسجل هدفًا وصنع 4 لزملائه في الفريق.

ليفربول بيدرو نيتو ولفرهامبتون الانتقالات الصيفية بديل محمد صلاح

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