بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

كشفت اللجنة المنظمة عن المواعيد النهائية لمنافسات بطولة السوبر ليج "الدوري الإفريقي"، بالكامل، اعتبارا من الدور ربع النهائي وحتى المباراة النهائية.

وتعد النسخة المقبلة من الدوري الإفريقي هي الأولى تاريخيا، حيث تعد أحداث مسابقات الاتحاد الإفريقي مؤخرا.

8 فرق تشارك في الحدث القاري بنسخته الأولى

ويشارك في الحدث القاري في نسخته الأولى 8 فرق، مقسم] على النحو التالي الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي ممثلا عن منطقة شمال إفريقيا، إنييمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي عن منطقة وسط القارة، ومامليودي صن داونز الجنوب إفريقي وبيترو أتلتيكو الأنغولي وسيمبا التنزاني ممثلا عن منطقة جنوب إفريقيا.

وتنطلق البطولة خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري وحتى 11 نوفمبر المقبل.

وتفتتح البطولة بإقامة المباراة التاريخية من المسابقة، التي ستجمع بين الأهلي وسيمبا التنزاني، يوم 20 أكتوبر الحالي، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الحدث القاري.

إيابًا، يستضيف الأهلي منافسه سيمبا بالقاهرة يقام 24 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساء.

كما حددت اللجنة موعد مباراتي نصف النهائي في طريق الأهلي على أن يكون لقاء الذهاب في السابعة مساءً، يوم 29 من الشهر الحالي، والإياب في الرابعة عصرًا الأول من نوفمبر المقبل، علمًا بأن جميع التوقيتات للمباريات تقام حسب التوقيت المحلي الخاص بكل بلد.

كما كشف اللجنة عن موعد ذهاب نهائي البطولة الذي سيقام يوم 5-11 في السابعة مساءً، والعودة في نفس التوقيت يوم 11/11/2023.