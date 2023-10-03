الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديلى ميل: أرسنال يبدأ مفاوضات تمديد عقد بنيامين وايت

بن وايت
بن وايت

بدأت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي مفاوضاتها مع بن وايت، مدافع الفريق لتمديد عقده خلال الفترة المقبلة.

ويلعب بن وايت مع أرسنال منذ انضمامه من نادي برايتون ألبيون خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

وذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن إدارة أرسنال دخلت في مفاوضات مع بن وايت، من أجل تمديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أن عقده ما زال ممتدًا لـ3 سنوات مقبلة.

وينتهي عقد بن وايت مع أرسنال بحلول 30 يونيو 2026.

راتب بن وايت الأسبوعي

وأشارت الصحيفة إلى أن وايت يتقاضى 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع أرسنال، ومن المقرر أن يحصل على زيادة في صافي راتبه بموجب العقد الجديد كجزء من المكافأة على مستواه مع الفريق.

ولعب بن وايت 10 مباريات بقميص أرسنال منذ بداية الموسم الجاري في مختلف البطولات، وسجل هدفًا واحدًا.

وترغب إدارة النادي اللندني في إنهاء المحادثات في أقرب وقت، وتأمين وجود المدافع الرئيسي للنادي في المستقبل.

وأثنى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، على تعدد مراكز وايت، ويرى أنه يقدم أداء جيدًا بغض النظر عن المكان الذي يلعب فيه ويؤمن بأنه يستحق المكافأة.

وبدأ بن وايت مسيرته ضمن أكاديمية نادي ساوثهامبتون، وانتقل لصفوف نادي برايتون تحت 18 عامًا في صيف عام 2014، وصعد لفريق تحت 21 عامًا في يناير 2015، ثم انتقل لنادي نيوبورت كونتري في صيف عام 2017، ولعب لموسم قبل العودة لصفوف برايتون تحت 23 عامًا في صيف 2018، وانتقل لصفوف الفريق الأول، ولعب لستة أشهر قبل أن تتم إعارته لنادي بيتيربورو لمدة ستة أشهر، وأُعير مرة أخرى لنادي ليدز يونايتد في صيف 2019 لمدة موسم، وعاد لبرايتون في صيف 2020 وقضى موسمًا مع الفريق قبل الانتقال لأرسنال.

بينيامين وايت ارسنال برايتون الدورى الانجليزى ميكيل أرتيتا

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