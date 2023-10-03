الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إبراهيموفيتش يتحدث عن سبب رفضه الانضمام لأرسنال وموقف تين هاج مع يونايتد

زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش

كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب فريق ميلان الإيطالي السابق، الفارق بين ناديي آياكس أمستردام الهولندي ومانشستر يونايتد في ظل حديثه عن إريك تين هاج، المدير الفني ليونايتد، كاشفًا سبب رفضه الانتقال لنادي أرسنال.
إريك تين هاج سبق له أن تولى تدريب فريق آياكس أمستردام في الفترة بين ديسمبر 2017 ويونيو 2022 قبل أن ينتقل لتدريب مانشستر يونايتد.
وقال إبراهيموفيتش في مقابلة مع مقدم البرامج الانجليزي بييرس مورجان، عبر برنامج "Talk Tv":  "الانتقال من آياكس لمانشستر يونايتد كما فعل فارق كبير، لعبت في كلا الناديين".

وأضاف:"هناك نوع مختلف من الالتزام، آياكس نادي مواهب، لديهم أفضل المواهب في النادي ولكنهم لا يملكون نجوم كبار، ماهي خبرة هذا المدرب؟ -يقصد تين هاج- المواهب الشابة، جاء إلى يونايتد وهذه عقلية مختلفة".

وبسؤاله عن الوقت الذي يجب منحه لمدير فني، أجاب: "الأمر يعتمد على مايريده الملاك، ولكن إذا استمعت للجماهير لن يكون لديك الكثير من الوقت لأنهم يريدون الفوز وأنا أتفهمهم لأنهم اعتادوا على الفوز ومازالوا يريدونه".

وأردف:"مانشستر يونايتد يجب أن يفوز، يجب أن يفوزوا بكل لقب ينافسون عليه، والآن تمت الهيمنة عليهم من جارهم مانشستر سيتي، والموقف مختلف هنا؛ الجميع يتحمل مسئولية تلبية المطالب، عليك أن تجد الطريق المناسب مرة أخرى وتضغط من أجل ذلك".
واستكمل: "أنت بحاجة إلى خطة ومشروع تسير على خطواته، يبدو الأمر كأنك تتبع خطة لمشروع ثم تذهب بجموح في لحظة بسبب النتائج، سواء كنت تؤمن أو لا تؤمن به ولكن في موقف المدرب أعتقد أنه يعيش موقفين مختلفين الآن، ومع ما حدث مع جادون سانشو وكريستيانو رونالدو، عندما تكون الأمور جيدة مازال هناك مشاكل وأخطاء ولكنك لا تراها لأن الفريق يفوز".

وعلق إبراهيموفيتش على لقائه الأول بالإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لبرشلونة والحالي لمانشستر سيتي، أجاب:"عندما قابلت جوارديولا لأول مرة قال لي: تذكر اللاعبون هنا لا يأتون بسيارة فيراري".
وعندما سأله مورجان عن رده على حديث جوارديولا قال: "بالطبع جئت بسيارتي الفيراري".

وعن سبب رفضه الانضمام لصفوف أرسنال عندما كان في سن الـ17، أجاب:"فينجر دعاني للانضمام للفريق ولكنني لم أذهب إلى أرسنال، أنا لا أخوض اختبارات، أنت لا تفهمني، أنا لا أخوض اختبارات أنا الأفضل".

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