الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تين هاج: عملية جراحية لـ"مارتينيز".. وهذا موقف أنتوني من مواجهة جالطة سراي

إريك تين هاج
إريك تين هاج

تحدث الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن المواجهة المرتقبة أمام جالطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره جالطة سراي التركي، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويقودها الحكم السلوفاكي، إيفان كروزلياك.

مدرب مانشستر يونايتد يتحدث عن مواجهة جالطة سراي

وقال إريك تين هاج في تصريحات صحفية خاصة بالمباراة: "جالطة سراي فريق قوي، ومواجهته ستكون صعبة بالتأكيد".

وتابع: "نأمل في تحقيق الانتصار عليهم واقتناص النقاط الثلاثة، والوصول إلى أبعد نقطة في دوري الأبطال". 

وأضاف: "النتائج مهمة للغاية، إذا لم تلعب بشكل جيد فإنك ستُعاقب بضياع هدفك، خاصة في هذه المسابقة القوية".

وعن تطورات إصابة ليساندرو مارتينيز، قال تين هاج: "سيخضع لعملية جراحية، وسيغيب لفترة عن مباريات مانشستر يونايتد، وعودته ستعتمد على وتيرة تعافيه".

وكان ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، قد تعرّض للإصابة في مشط قدمه، ولكنه تعرّض لانتكاسة جديدة استدعت خضوعه لعملية جراحية أخرى لعلاج كسر مشط القدم. 

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وبسؤاله عن أنتوني، أجاب: "من المرجح أن يعود لنا مرة أخرى، لقد تدرب بشكل جيد مع زملائه".

وواصل: "أعتقد أن أنتوني جاهزًا للمشاركة في المباريات، لذلك سنضعه في الاعتبار".

وأوضح: "سنحسم قرارنا النهائي اليوم في المران الأخير للفريق؛ نظرًا لكونه لم يخض سوى تدريبًا واحدًا فقط".

وعن مستوى راشفورد في ظل صيامه التهديفي: "هذا أمرًا طبيعًا، ولكنه يحتاج إلى بعض التركيز لهز شباك المنافسين، واستغلال الفرص العديدة التي تتوفر أمامه".

وبسؤاله عن أخطاء التحكيم، قال: "أعتقد أن الحكام يفعلون أفضل ما في وسعهم وأثق بهم".

واختتم إريك تين هاج تصريحاته، قائلًا: "نسعى لتحسين وضعنا والمُضي قدمًا، وإجراء بعض التغييرات، نأمل أن نحقق نتائج إيجابية وجيدة الفترة المقبلة".

مانشستر يونايتد إريك تين هاج جالطة سراى دوري ابطال اوروبا التشامبيونزليج

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