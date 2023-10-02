الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

3 غيابات في قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة بورتو بدوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بورتو البرتغالي، على ملعب "الدراجاو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة بورتور

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إينياكي بينيا - أندير أسترالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - أندريس كريستنسن - ماركو ألونسو - جول كوندي.

خط وسط الملعب: جافي - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - سيرجي روبيرتو - أرويول روميو - إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس - لامين يامال.

وشهدت قائمة برشلونة تواجد اللاعب الشاب مارك كاسادو، بينما شهدت غياب رافينيا وبيدري وفرينكي دي يونج؛ بسبب الإصابة.

 

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ترتيب برشلونة في جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

وكان فريق برشلونة قد حقق فوزًا كبيرًا على رويال أنتويرب البلجيكي بخماسية نظيفة، في مستهل مشوارهما ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا على بورتو صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

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