قبل المئوية مع برشلونة.. تشافى: راشفورد أصعب لاعب واجهته وريال مدريد عنيد

ينتظر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، إنجازًا مميزًا في مسيرته التدريبة مع الفريق الكتالوني.

ويستعد تشافي للاحتفال بخوضه المباراة رقم 100 كمدير فني لفريق برشلونة، وذلك عندما يواجه بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

تشافي يتحدث عن أول 99 مباراة خاضها مع برشلونة

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حوارها مع تشافي، من خلال عرض 10 أسئلة عليه، احتفالًا بالمئوية، وكتلخيص لكل المباريات السابقة.

وجاء الحوار على النحو التالي:

1- أفضل مباراة لك كمدير فني لفريق برشلونة؟

مباراة كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، لقد حصدنا لقبنا الأول، في ذلك اليوم لعبنا تمامًا بالفكرة التي نريدها.

2- الانتصار الأكثر تميزّا لك مع الفريق؟

الفوز على إسبانيول في مباراة الديربي بالدوري الإسباني، لقد ساهم هذا الفوز بالتتويج بلقب الليجا على أرض منافسنا الأزلي، لقد قدمنا واحدة من أفضل مبارياتنا.

3- أصعب هزيمة في مشوار تدريبك لفريق برشلونة؟

كانت الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة في الموسم الماضي 2022/ 2023، كانت هزيمة بمثابة الوداع الأخير لدوري أبطال أوروبا.

4- أصعب منافس واجهته مع برشلونة خلال الفترة الماضية؟

ريال مدريد خِصم عنيد ومواجهته صعبة دائمًا، وكذلك بايرن ميونخ.

5- أكثر لاعب واجهت صعوبة في إيقافه؟

ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، لقد كلفنا الكثير خلال مواجهته في الدوري الأوروبي، وكذلك فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، وكريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد السابق واتحاد جدة السعودي الحالي.

6- أفضل طريقة لعب لمنافس؟

إنتر ميلان الإيطالي وطريقته 5-3-2، لقد قاموا بتطبيقها بشكل مثالي للغاية، وعانينا كثيرًا أمامهم.

7- أكثر لاعب أصاب دهشتك وفاجأك بقدراته وتألقه؟

سيكون من الظلم اختيار لاعب واحد فقط، أحب مزيج المحاربين القدامى وعقلية الشباب، لذلك يمكنني القول أن الجودة التي أمتلكها في الفريق هي التي أدهشتني.

8- أكثر ملاعب أثارت إعجابك في مشوارك التدريبي؟

ملاعب ريال بيتيس، إشبيلية، أتلتيكو مدريد، إنها ملاعب ذات أجواء رائعة للغاية، رغم أن المباريات كانت صعبة.

9- أفضل حكم قاد مباريات برشلونة؟

إنه الحكم ريكاردو دي بورجوس، بالنسبة لي إنه الأفضل.

10- أفضل خدعة تكتيكية بالنسبة لك؟

جربنا العديد من الطرق وقد نجح معظمها، خاصة التغيير الذي حدث العام الماضي عندما لعبنا بجناح وهمي، بالرغم من احتفاظنا بهويتنا وطريقة اللعب كما هي.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة ضيفًا على نظيره بورتو البرتغالي، على ملعب "الدراجاو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.