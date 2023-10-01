الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد قرار الإيقاف.. عقوبة حكم الفيديو ومساعده فى مباراة ليفربول وتوتنهام

حكام تقنية الفيديو
حكام تقنية الفيديو

لا يزال الحديث مستمرًا عن أزمة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي؛ بسبب خطأ فادح من حكام تقنية الـVAR.

وكان فريق ليفربول قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وشهدت مباراة ليفربول وتوتنهام جدلًا كبيرًا بسبب الأخطاء التحكيمية، نتيجة إلغاء هدف لويس دياز رغم أنه كان صحيحًا، بجانب هدف جويل ماتيب العكسي في الثواني الأخيرة، وتحديدًا في الدقيقة 96 قبل إعلان صافرة الحكم انتهاء اللقاء.

 ومرر نجمنا المصري محمد صلاح تمريرة دقيقة إلى زميله الكولومبي لويس دياز، انفرد بها وسجل هدفًا في الشوط الأول، ولكن تم إلغاء الهدف؛ بسبب قرار تقنية الفيديو، الذي أعلن أن دياز كان متسللًا، رغم أن جميع الإعادات أظهرت أن اللاعب كان في موقف سليم وغير متسلل.

إيقاف حكم الـVAR ومساعده فى مباراة ليفربول وتوتنهام

وبناءً عليه، أعلنت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي إيقاف حكم الفيديو دارين إنجلاند ومساعده دان كوك؛ بسبب عدم احتساب هدف ليفربول في مرمى توتنهام.

وسبق هذا القرار، بيان رسمي صادر من لجنة الحكام الإنجليزية، أمس السبت، تعتذر خلاله من عدم احتساب هدف لويس دياز في مرمى توتنهام.

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وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

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هدف دياز ليس الأول.. أخطاء الحكام فى البريميرليج "عرض مستمر"

عقوبة حكم الـVAR ومساعده

من جانبها، كشفت شبكة "BBC" البريطانية، عن العقوبة الموقعة على حكام تقنية الـVAR في مباراة ليفربول وتوتنهام.

وأكدت الشبكة البريطانية، أن لجنة الحكام قد قررت معاقبة حكم الفيديو "دارين إنجلاند" باستبعاده من الوجود كحكم رابع في مباراة نوتينجهام فورست وبرينتفورد، والمقرر إقامتها اليوم الأحد.

كما تم استبعاد المساعد "دان كوك" من الوجود في غرفة تقنية الفيديو من مباراة تشيلسي وفولهام، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين.

ليفربول توتنهام مباراة ليفربول وتوتنهام لويس دياز محمد صلاح

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