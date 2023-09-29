الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في بيان رسمي.. مانشستر يونايتد يعلن عودة "أنتوني" لتدريبات الفريق

أنتوني
أنتوني

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، عودة الجناح البرازيلي "أنتوني" مرة أخرى لتدريبات الفريق، عقب أزمته بالاعتداء على صديقته السابقة.

وقال النادي الإنجليزي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: “منذ تقديم الادعاءات للمرة الأولى في يونيو، يتعاون "أنتوني" مع تحقيقات الشرطة في البرازيل والمملكة المتحدة ويواصل القيام بذلك.

وأضاف البيان: “باعتبار مانشستر يونايتد صاحب عمل أنتوني، فقد قرر النادي عودته للتدريبات في "كارينجتون"، وسيكون متاحًا للمشاركة في المباريات بينما تستمر تحقيقات الشرطة. وسيظل هذا قيد المراجعة في انتظار مزيد من التطورات في القضية و تابع البيان كنادٍ، نحن ندين كل أعمال العنف والإساءة وندرك أهمية حماية جميع المتورطين في هذا الوضع، ونعترف بتأثير هذه الادعاءات على الناجين من الانتهاكات."

 مزاعم باعتداء النجم البرازيلي على صديقته السابقة

وكانت مزاعم قد طالت النجم البرازيلي مزاعم بالاعتداء الجسدي على صديقته السابقة جابرييلا كافالين لدرجة تهديدها بالقتل، قبل أن تتدخل الشرطة وتحقق الشرطة في ساو باولو ومانشستر بإنجلترا، للتحقيق في هذه المزاعم، التي نفاها اللاعب.

ومن بين تلك الاتهامات، أن أنتوني هاجم صديقته السابقة، وقام بنطحها برأسه أثناء تواجدهما في غرفة فندق بمدينة مانشستر في 15 يناير الماضي، مما أدى إلى إصابتها بجرح في رأسها تطلب تدخل طبي.

استبعاد أنتوني من قائمة منتخب البرازيل

وعلى خلفية تلك المزاعم، قام المنتخب البرازيلي من استبعاد أنتوني من قائمة منتخب «راقصي السامبا» الذي خاض مباراتي بوليفيا وبيرو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وكان أنتوني، قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد، في 30 أغسطس 2022، قادمًا من أياكس الهولندي، حيث خاض مع «الشياطين الحمر»، 48 مباراة سجل خلالها 8 أهداف.

مانشستر يونايتد انتوني جابرييلا كافالين المنتخب البرازيلي تصفيات كأس العالم 2026

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