"مانشستر يونايتد" يدرس تمديد التعاقد مع التونسى حنبعل المجبرى

تدرس إدارة نادي مانشستر يونايتد الانجليزي تقديم عرض للتونسي حنبعل المجبري، لاعب الفريق، لتمديد عقده مع النادي.

ولعب حنبعل المجبري 4 مباريات بقميص فريق مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الجاري، وسجل هدفًا واحدًا.

ووفقًا لـ “سكاي سبورتس” فإن إدارة مانشستر يونايتد تخطط لتقديم عرض جديد لحنبعل المجبري من أجل تمديد عقده مشيرًا إلى أن المحادثات ستبدأ بينه وبين النادي قريبًا.

وصعد حنبعل للفريق الأول لمانشستر يونايتد في صيف عام 2022.

وينتهي عقد حنبعل المجبري مع مانشستر يونايتد في يونيو 2024 مع إمكانية تمديد العقد لعام إضافي.

وأشار رومانو إلى أن حنبعل يركز في الوقت الحالي على المشاركة في المباريات، ومنفتح على محادثات التمديد في وقت لاحق من العام الجاري.

وأبدى نادي إشبيلية الإسباني اهتمامه بالتعاقد مع حنبعل خلال شهر يوليو الماضي، وسيواصل متابعته في الفترة المقبلة.

وبدأ حنبعل المجبري مسيرته ضمن صفوف شباب نادي باريس إف سي، وانتقل لنادي بولون بلانكورت للشباب، ثم انتقل لفريق موناكو تحت 17 عامًا في صيف 2018 وقضى عامًا مع النادي قبل الانضمام لفريق مانشستر يونايتد تحت 18 عامًا في صيف في صيف 2019 وتدرج في المراحل العمرية للنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2022 ورحل معارًا لنادي برمنجهام لمدة عام قبل أن يعود لمانشستر يونايتد عقب نهاية الموسم الماضي.

لعب حنبعل المجبري 6 مباريات بقميص الفريق الأول لمانشستر يونايتد وسجل هدفًا واحدًا، من أصل 105 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته وسجل 9 أهداف وصنع 26.

كما لعب حنبعل المجبري 26 مباراة بقميص منتخب تونس منذ انضمامه للمرة الأولى في 5 يونيو 2021 وصنع هدفًا واحدًا لزملائه.