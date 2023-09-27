الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يهزم كريستال بالاس ويتأهل للدور الرابع بكأس الرابطة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

تأهل فريق مانشستر يونايتد للدور الرابع لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كاراباوا كاب”، وذلك بعد فوزه على ضيفه كريستال بالاس، بثلاثة أهداف دون مقابل، في الدور الثالث للمسابقة.

وتعرض دين هندرسون حارس مرمى كريستال بالاس للإصابة في الدقيقة 19، ليتم استبداله بزميله جونستون.

وتقدم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو بهدف أول لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 21 من متابعة لتمريرة ديوجو دالوت من الجهة اليمنى.

وأضاف البرازيلي كارلوس كاسيميرو، الهدف الثاني لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 27، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ماسون ماونت من ركلة ركنية من الجهة اليمنى.

وأكد الفرنسي أنتوني مارسيال انتصار “الشياطين الحمر”، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 55، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كاسيميرو من الجهة اليمنى، لتعبر كتيبة المدرب إريك تين هاج، للدور الرابع من البطولة التي يحملون لقبها.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

وشهد تشكيل اليونايتد العديد من التغييرات حيث يبدأ أساسيًا المغربي سفيان أمرابط، هاري ماجواير والتونسي حنبعل.

وقاد هجوم الفريق في لقاء اليوم بليستري، أنتوني مارسيال وجارناتشو بينما عاد ماسون ماونت من الإصابة للمشاركة أساسيًا.

تشكيل اليونايتد.. أمرابط وماجواير وماونت أساسيون أمام بالاس في كأس الرابطة

  • حراسة المرمى: أونانا
  • خط الدفاع: دالوت، فاران، ماجواير، أمرابط
  • خط الوسط: كاسيميرو، ماونت، حنبعل
  • خط الهجوم: جارناتشو، مارسيال، بليستري

واستعاد الشياطين الحمر نغمة الانتصارات بعد التفوق على بيرنلي بهدف دون رد على ملعب تيرف مور يوم الأحد، وذلك بعد سلسلة من الهزائم ما بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. 

ونجح كريستال بالاس في عبور الدور الثاني بالتغلب على بليموث أرجايل برباعية لهدفين، وحتى الآن يظهر بصورة جيدة في الدوري الإنجليزي بعد أن حقق 8 نقاط في أول 6 مباريات.

 تجدر الإشارة إلى أن مباراة الفريقين ستتكرر الأسبوع المقبل ولكن هذه المرة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضًا على مسرح الأحلام.

مانشستر يونايتد كريستال بالاس كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أليخاندرو جارناتشو كاسيميرو

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