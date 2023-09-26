جوارديولا: فيليبس أساسيًا أمام نيوكاسل.. وقلة الراحة الذهنية أزمتنا

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن كالفين فيليبس، لاعب وسط ملعب الفريق، سيشارك أساسيًا في مباراة نيوكاسل المقبلة.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على فريق نيوكاسل يونايتد غدًا ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هذه المباراة ستكون مهمة لكالفين فيليبس وسنرى كيف ستسير الأمور معه".

وأضاف:" ليس فقط هذا الأسبوع، لأسابيع كثيرة منذ أن وصل إلى هنا، إنه لاعب مهم لنا لقد كان مهمًا حقًا ثباته، يفعل كل شيء في المباراة بعدما حدث ضد نوتنجهام فورست لقد كان كان أكثر دفاعًا ومرونة وتحفيزًا وساعدنا".

واستطرد: "الشيء الأهم هو عندما تتصرف في المساحات الصغيرة، نحاول مساعدته ومباراة الغد مهمة وفي كل مباراة سأقرر الأفضل للفريق".

وأكد جوارديولا عودة ماتيو كوفاسيتش لقائمة الفريق في مباراة الغد.

وأكمل: "كل هذه المباريات أو المسابقات الإضافية قادمة ولكننا لسنا قلقين بشأن ذلك، نحن مركزين على ماهو قادم؛ لايبزيج وأرسنال مهمين جدًا لذا يجب أن أخذ ذلك في الاعتبار، نحن لا نريد أي إصابة أخرى لذا يجب علينا تذكر ذلك، الآن الموقف استثنائي ولدينا العديد من اللاعبين مصابين ولدينا كثيرين لعبوا الكثير من الدقائق ويجب أن يحصلوا على الراحة".

مران الفريق

وعن مران الفريق قال: "نبدأ بالاستشفاء لمدة 5 أو 10 دقائق لا يمكنك التدرب كثيرًا واعتدنا على ذلك، الموسم الماضي كنا نعمل بنفس الطريقة ربما الموسم الحالي لدينا مباراتين أو 3 أكثر في كأس العالم ولكن خلاف ذلك لقد اعتدنا على الأمر".

وعبر فيل فودين، لاعب فريق مانشستر سيتي، عن رغبته في تكرار الفوز بالثلاثية بعدما شارك في فوز فريقه بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الانجليزي في الموسم الماضي.

وبسؤاله عن تصريح لاعبة، أجاب بيب: "فيل مازال صغيرًا كما تفهمون، من الجيد أن يكون لديه طموح ولكن الطموح يجب أن يكون في المباراة المقبلة، في شهر مايو إذا كنت مازالت تنافس على البطولات بإمكانك التفكير في الفوز بها والآن التفكير في البطولات أمر خاطيء".

واستطرد: "لا أعتقد أن المشكلة هي العقلية لأن كل اللاعبين يريدون الفوز بالبطولات، المشكلة هي قلة الراحة وخاصة الذهنية هذه هي المشكلة، المواسم تأتي مع أسابيع قليلة من الراحة هذه ليست هي المشكلة ولكن اللاعبين سعداء باللعب والفوز بالمباريات والمنافسة على الألقاب، المشكلة هي قلة الراحة لسنوات وسنوات مع دوري أبطال أوروبا أطول وبمشاركة فرق أكثر، هذا هو الأمر".