السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا يكشف عن غضبه من طرد رودري بمباراة نوتنجهام

رودري
رودري

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن طرد لاعبه رودري في مباراة نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج.

وتلقى رودري بطاقة حمراء بعدما دخل في مشادة مع جيبس وايت، لاعب فريق نوتنجهام فورست وأسقطه أرضًا في الدقيقة 46.

وقال جوارديولا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "أنا غاضب من رودري، يجب عليه التحكم في نفسه ومشاعره وهذا ما يجب فعله في الملعب".

وانتصر مانشستر سيتي على ضيفه نوتنجهام فورست بهدفين دون رد، ليواصل رحلة الانتصارات المتتالية.

وأضاف: "أنا يمكنني الحصول على بطاقة صفراء ولكن رودري لا يجب أن يحصل على بطاقة، أنا لا ألعب والشباب في الملعب عليهم أن يكونوا حذرين، أتمنى أن يتعلم رودري مما حدث".

وتلقى روردي البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته الاحترافية، ومن المقرر أن يغيب عن 3 مباريات  في حال لم يتقدم مانشستر سيتي باستئناف على العقوبة. 

وأكد جوارديولا أن رودري اعتذر لزملائه في الفريق بسبب الطرد الذي تلقاه، ثم قال: “اليوم لم يكن رودري أفضل لاعب وسط ملعب في العالم”.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة جمعها من 6 انتصارات متتالية.

وأرجع جوارديولا سبب الفوضى التي حدثت في المباراة لعدم قدرة الحكم على التحكم في المباراة، معترفًا أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها رودري صحيحة واشتكى من مواقف أخرى لم يشهر فيها الحكم البطاقة الصفراء.

وأشار بيب إلى أنه طلب من لاعبيه بين شوطي المباراة أن يتوخوا الحذر ويسيطروا على مشاعرهم، وقال إنه كان مستاءً بسبب الخطأ الذي ارتكب على هالاند مبكرًا في المباراة ولم يتلق المدافع بطاقة صفراء عليه.

كما تحدث بيب للموقع الرسمي للستيسنز قائلًا: "قدمنا مباراة استثنائية في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني لأننا صمدنا ولعبنا لمدة 51 أو 52 دقيقة 10 لاعبين ضد 11 لذا لم يكن سهلًا ولكننا كنا رائعين".

"أعتقد أننا لعبنا بطريقة رائعة في الشوط الأول أمام فريق قوي بسبب اللياقة البدنية والوتيرة التي يستمتعون بها، علينا التعافي للمباراة المقبلة".

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