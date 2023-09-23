لوتون تاون يخطف نقطة من ولفرهامبتون.. وتعادل كريستال بالاس مع فولهام

تعادل فريق لوتون تاون مع ضيفه ولفرهامبتون ووندرز في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

واستحوذ لوتون تاون على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وقدموا أداءً هجوميًا ضعيفًا ولم يقابله أي محاولات هجومية من قبل لاعبي فريق ولفرهامبتون.

وتلقى جان ريسنير بلجارد، لاعب ولفرهامبتون، البطاقة الحمراء وطرد من الملعب في الدقيقة 39 بسبب ارتكابه سلوك غير رياضي.

وسدد لاعبو لوتون تاون كرتين على المرمى من 9 محاولات وخرجت 7 كرات من الملعب، فيما لم يخلق لاعبو ولفرهامبتون أي محاولة على المرمى طوال أحداث الشوط.

واستحوذ لوتون تاون على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 55% مقابل 45% لصالح فريق ولفرهامبتون.

واستمر استحواذ لوتون تاون في الشوط الثاني من المباراة، ونشط فريق ولفرهامبتون هجوميًا وكذلك استمر لوتون تاون على الهجوم ولكن أغلب محاولاته فشلت في تهديد الشباك.

وسجل بيدرو نيتو هدف التقدم لولفرهامبتون في الدقيقة 50.

وتحصل فريق لوتون تاون على ركلة جزاء سجلها كارلتون موريس في الدقيقة 65.

وسدد لاعبو لوتون تاون 4 كرات على المرمى من 20 محاولة وخرجت 16 كرة من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 3 محاولات لفريق ولفرهامبتون.

واستحوذ لوتون تاون على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح فريق ولفرهامبتون.

وحصد لوتون تاون أولى نقاطه في الموسم الجاري ومازال في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، فيما رفع ولفرهامبتون رصيده لـ4 نقاط في المركز الـ15.

وفي نفس الجولة، تعادل فريق كريستال بالاس مع ضيفه فولهام سلبيًا بدون أهداف.

ورفع كريستال بالاس رصيده لـ8 نقاط في المركز الثامن، فيما رفع فولهام رصيده لـ8 نقاط أيضًا ولكن في المركز التاسع بفارق الأهداف.